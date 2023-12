Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

La licenciada Eva Prados Rodríguez oficializó este martes su candidatura a la Cámara de Representantes por el distrito 3 de San Juan, al cual aspiró en las elecciones de 2020, esta vez bajo la Alianza de País que se estableció entre el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Sigo muy interesada y muy pendiente de lo que pasa en un grupo de comunidades a las cuales le tengo particular aprecio y seguimiento, que son las comunidades del distrito 3 de San Juan, un distrito con el que he trabajado muchas veces en mi vida y al cual estoy conectada desde mi niñez”, sostuvo la también directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público en entrevista con El Nuevo Día.

Junto a decenas de militantes del MVC y algunos candidatos de la Alianza de País, Prados Rodríguez anunció a las 4:00 p.m. su candidatura en el recuperado Teatro Paradise, el cual describió como “uno de esos espacios que las comunidades han logrado rescatar y levantar”.

“Es un ejemplo del desarrollo económico que se puede gestar desde nuestras comunidades y nuestro compromiso hoy (martes) precisamente es de volvernos a hacer disponibles, porque entendemos que por más que han pasado ya varios años desde que nos tiramos en el 2020, la realidad es que poco ha cambiado en términos de las necesidades de las comunidades del distrito 3 de San Juan”, sentenció la abogada y consultora en temas de derechos humanos.

La portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda y de la campaña No Más Aumentos a la Luz también se destacó, en 2020, por ganar la demanda contra la Asamblea Legislativa para que publicara los datos de los salarios de los empleados de la cámara alta.

En las pasadas elecciones, Prados Rodríguez obtuvo el segundo lugar, con una diferencia de tan solo 128 votos frente al incumbente Juan Oscar Morales, del Partido Nuevo Progresista (PNP) y quien se movió al Senado el año pasado tras la vacante que dejó Henry Neumann.

“Definitivamente, nosotros tuvimos resultados importantes. Nosotros nos mantenemos firmes en que nosotros fuimos quienes ganamos esa elección. Pero, sin lugar a dudas, esta nueva alianza no solamente puede tener un impacto positivo en mi elección. Yo apuesto a esta alianza, porque puede ayudar a que más personas podamos ganar más distritos representativos”, defendió la licenciada.

Prados Rodríguez sería la última aspirante que completa la oferta de ocho candidatos por la Alianza de País en el municipio de San Juan. Al Senado por el Distrito 1 estarían corriendo Rosa Seguí y Adrián González. Asimismo, a los cinco distritos por la Cámara de Representantes radicaron Pedro Cardona Roig (1) Joel Vázquez Rosario (2), Eva Prados (3), Adriana Gutiérrez (4) y Gabriel Casal Nazario (5). Por último, el coordinador general del MVC, Manuel Natal, es el candidato a la alcaldía de San Juan.

Entre sus principales propuestas, Prados se concentrará en atender las necesidades del distrito 3, como la vivienda asequible y el desarrollo económico de la zona. Además, la licenciada insistió en la importancia de legislar por una reforma contributiva, así como por allegar más recursos a las escuelas públicas.

“En este último tiempo, me he concentrado en seguir luchando en una de las causas en la cual siempre he estado, que ha sido atender el problema de la deuda, que está afectando los recursos de todas las agencias y que, a su vez, eso tiene un impacto en los servicios que se le brindan a la ciudadanía y a todas nuestras comunidades”, afirmó la delegada del Consejo Ciudadano Nacional del MVC.

Asimismo, destacó que se ha mantenido activamente ayudando a la Junta Comunitaria de Río Piedras, “quienes llevan una lucha encomiable para el rescate de su comunidad”. Además, recalcó que “seré una portavoz en contra de la corrupción”.