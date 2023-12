Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

---

El arquitecto y planificador Pedro Cardona Roig oficializó este jueves su aspiración a un escaño representativo por el Distrito 1 de San Juan, en las elecciones de 2024, por medio de la Alianza de País entre el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Cardona Roig formalizó su candidatura a la Cámara de Representantes en el Parque de la Laguna de Condado. “Escogimos este lugar porque, además de ser precioso, podemos hablar de los problemas de contaminación de la laguna por la descarga sanitaria”, detalló.

El también exvicepresidente de la Junta de Planificación bajo la administración popular de Alejandro García Padilla (2013-2016), indicó que se decidió por el MVC, a pesar de recibir múltiples invitaciones de diferentes colectividades políticas.

PUBLICIDAD

“La Alianza es un espacio donde cabe mucha gente diversa y lo importante son las credenciales y la trayectoria. Ahora, traigo toda mi trayectoria al ámbito político. No he sido político. Yo he estado todo el tiempo enfocado en mi trabajo de ordenación territorial, planificación, urbanismo y arquitectura. Eso es posible ahora a través de la Alianza”, sostuvo, en entrevista con El Nuevo Día.

“He pensado, desde hacía tiempo, la posibilidad de entrar al espacio político. Inicialmente, pensaba entrar como candidato independiente. (...) Vinieron múltiples personas hablar, como del Partido Popular Democrático, del Movimiento Victoria Ciudadana, del Partido Independentista”, agregó el fundador de la plataforma educativa y de denuncia “El Urbanista”.

Cardona Roig, quien presidió el Colegio de Arquitectos y Paisajistas, contó que, “en el momento que se materializó la Alianza (en noviembre), vi que había un futuro prometedor para Puerto Rico. Creo que, en las próximas elecciones, hay una posibilidad real de un cambio significativo en la manera de hacer política en Puerto Rico”.

El actual representante del Distrito 1, Eddie Charbonier Chinea, del Partido Nuevo Progresista (PNP), lleva en el cargo dos cuatrienios consecutivos y obtuvo, en las pasadas elecciones, el 42.72% (10,883 votos). En esos comicios, el candidato de MVC, Alberto Derkes de León, llegó en segundo lugar, con 23.69% (6,035 votos).

¿Quién es Cardona Roig y qué propone?

Cardona Roig tiene un bachillerato en Bellas Artes y Arquitectura de la Rhode Island School of Design y una maestría en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Harvard. Ha sido profesor en el programa graduado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras.

PUBLICIDAD

Insistió en que los múltiples casos de incumplimiento de las leyes ambientales y de planificación le fueron dirigiendo a entrar en una contienda política. Acusó que, desde 2016, ha visto “la inconsistencia de violentar las leyes y reglamentos por parte del Estado y por algunos ciudadanos”.

En esa línea, adelantó que algunas de sus propuestas irían dirigidas a velar por el cumplimiento por parte de la Junta de Planificación de inspeccionar y auditar los permisos, denunciar las ocupaciones de bienes de dominio público y la falta de espacios peatonales en el precinto 1.

“Tenemos, también, muchísimas personas que no son nacidas en Puerto Rico y esas personas necesitan representación. La comunidad dominicana es muy importante dentro del contexto del precinto 1 y también nosotros tenemos una población altísima de adultos mayores, que están siendo desatendidos”, resaltó.

Durante su trayectoria, Cardona Roig fue miembro de la Junta Asesora del Proyecto del Caño Martín Peña y vicepresidente del Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras. Además, trabajó en el Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial de Río Piedras y en otros proyectos comunitarios y de planificación.

“Conozco esos espacios y la importancia de las conversaciones y los diálogos fuera de los aspectos ideológicos y de partidos políticos”, comentó.

Asimismo, alertó sobre la falta de planificadores y otros especialistas en la Asamblea Legislativa, en especial en los escaños distritales. “Son funcionarios meramente políticos, sin ser conocedores de un tema. Son personas que llegan a trabajar casos políticos de los alcaldes en la Cámara. Son muy inefectivos en los asuntos que aquejan a las comunidades”, opinó.

PUBLICIDAD

“Creo que hemos cambiado la forma de mirar estos espacios. Las próximas elecciones no van a estar guiadas por banderas de colores. La gente va a estar más preocupada por los candidatos, por su trayectoria y su credibilidad, más que por si están afiliados a una bandera roja, azul o de cualquier otro color”, consideró Cardona Roig.