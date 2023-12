Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

Desde que abrió el período oficial de recepción de candidaturas el 1 de diciembre, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) ya ha recibido las radicaciones de siete personas que se interesan en aspirar, en 2024, a cargos electivos de manera independiente o sin el respaldo de un partido político.

La lista la encabeza el representante Luis Raúl Torres, quien fue el primero en presentar sus documentos ante la CEE, como trascendió públicamente.

El resto de los aspirantes son Andrés Rúa González, Nelson Raúl Albino y Sharon Rodríguez Díaz, quienes buscan un escaño por acumulación en el Senado. Mientras, José Candelario González aspira a representante por el distrito 9, y Héctor Hernández Vera, por el distrito 24. Ricardo “Balole” Irizarry intenta ser candidato a alcalde de Peñuelas, un puesto que hoy ocupa Gregory Gonsález Souchet, del Partido Popular Democrático (PPD).

A los candidatos independientes, la ley les exige, al igual que a aquellos que aspiran cobijados por la insignia de un partido político, que entreguen endosos. La primera entrega del 50% de los endosos debe producirse el 15 de enero y el restante 50%, el 15 de febrero.

“A mí, me exigieron 1,463 endosos, pero debo y puedo radicar hasta 1,755 extra. Es añadiendo un 25% adicional a lo requerido para representante por acumulación de manera independiente para que, si alguno me lo rechazan, siempre me voy a quedar con el balance que ellos requieren”, explicó Torres, quien fue representante del PPD y se desafilió, en 2022, para ser independiente.

Torres dijo que, como los endosos se recogen ahora de manera electrónica, a veces hay dificultad o discrepancia con la firma del endosante, porque “no se parece”.

“Eso se ha subsanado con tomar una foto del elector con el mismo endoso, porque el sistema lo permite. A mí, me ha funcionado”, contó.

A tono con lo que establece el Código Electoral, la CEE debe abandonar el uso del papel y, entre los sistemas que ha adoptado, utiliza uno llamado SIEN para la presentación de endosos para las candidaturas y la inscripción de nuevos partidos políticos. El SIEN elimina los endosos en papel.