Bajo el nombre #VotaYSácalos, un grupo de influencers de las redes sociales y artistas hizo un llamado a los electores para que en estas elecciones voten por candidaturas o mixto para así propiciar cambios drásticos en el aparato gubernamental que propendan a una representación más equitativa del pueblo, de sus intereses y sus necesidades.

“Queremos exhortar a votar por candidatura y mixto porque estamos cansados de lo mismo. No podemos obtener resultados diferentes haciendo lo mismo”, dijo Johnny F. Rullán Schmidt, un joven sicólogo que encabezó hace unas semanas la campaña denominada “#sácalayvotalos” en medio del proceso de inscripción de electores de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Ahora Rullán y un grupo de influencers y artistas trabajan en la segunda fase de su campaña.

“Es importante evitar que haya un monopolio manejando el gobierno. Somos un pueblo diverso y eso se debe reflejar en el gobierno. Votemos con conciencia y por candidatura por todas esas posiciones y de esa manera crear un roster tipo dream team”, afirmó Rullán Schmidt.

PUBLICIDAD

De paso, exhortó a más artistas e influencers a que “se inserten de manera permanente en nuestra campaña, que unan su voz a la nuestra en este reclamo”.

Aunque el registro electoral para estas elecciones reflejó una baja respecto al del 2016, Rullán destacó que hubo un crecimiento neto entre julio y septiembre de este año en la cantidad de electores que se inscribieron.

El registro electoral concluyó con 2,356,744 electores hábiles inscritos para los comicios generales. Esto representa 510,814 electores menos de los que hubo para el 2016.

“Según, Manuel Álvarez, exwebmaster y ex asesor técnico de la CEE, dicho crecimiento es de 34,419 nuevas inscripciones, mientras que en los últimos 20 años estuvo por debajo de los 30,000 entre los meses de julio y septiembre”, afirmó Rullán Schmidt.

“Este incremento en los meses indicados se dio a pesar de la pandemia, baja poblacional (tasa de natalidad y emigración) y la inacción por parte de la CEE en llevar a cabo inscripciones en las escuelas y las universidades durante todo el cuatrienio”, agregó.

Por su parte, Mónica Judith Cabrera dijo que desde el 1904 no se había visto una participación tan baja en unas elecciones generales como en las de 2016. Precisó que un 45% de los electores inscritos no votó, lo que representó que aproximadamente 600,000 electores no acudieron a las urnas.

“Es por la indignación que sienten de la corrupción y la frustración de todos estos años que cada día es peor. Se les da el voto (a los políticos) y hacen lo mismo. Buscamos que esa frustración la llevemos ahora a las urnas porque solamente así podemos ver el cambio en Puerto Rico”, sentenció Cabrera.

PUBLICIDAD

"De hecho, tanto en 2012 como en 2016 la tendencia ha sido que una vez un elector inscrito deja de votar en una elección, la probabilidad de que vuelva a votar en la elección siguiente ha sido de menos de uno en cinco. Ciertamente, algunos electores que dejaron de votar en 2016 lo hicieron por indignación y frustración, pero muchos otros probablemente se fueron de Puerto Rico durante el cuatrienio 2013-16, y por esa razón no participaron en las elecciones de 2016″, sostuvo Paula Landrón.