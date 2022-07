El exlegislador estatal Pedro Rodríguez González prevaleció como el ganador de la elección especial por la alcaldía de Trujillo Alto que tuvo lugar este sábado para escoger al sucesor de José Luis Cruz Cruz, quien renunció el 16 de junio pasado tras declararse culpable a nivel federal por cargos de corrupción pública.

Con el 100% de los 24 colegios reportados, Rodríguez González mantuvo una amplia ventaja con 44.16% o 1,530 de los votos, sobre un 22.66% del exlegislador municipal Frank Alicea y un 16.45% de la presidenta de la Legislatura municipal, Lourdes Zayas.

Antes de que la CEE reportara los resultados del 50% de colegios reportados, ya Zayas Alemán le concedió la victoria a Rodríguez González al considerar que “los números indican que Pedrito Rodríguez ha recibido el favor mayoritario de los electores para la alcaldía”, al mismo tiempo que ofreció sus “respetos” a sus contrincantes por una campaña “bien hecha y de altura”.

Zayas Alemán confirmó que renunciará como presidenta de la Legislatura Municipal, así como a la vicepresidencia del Partido Popular Democrático (PPD) en Trujillo Alto. “Considero justo que el nuevo alcalde tenga el espacio para ejercer su labor y que conforme su equipo de acuerdo a su estilo, y a su manera de hacer política”, comentó.

Rodríguez González sostuvo, más temprano en el día, que una de sus cartas de presentación eran los más de 14 años de experiencia que había sumado en la Legislatura estatal, “desde el 2001 como representante, hasta el 2016 que terminé como senador... y nunca tuve un señalamiento de la Oficina del Contralor”. Además de Zayas Alemán, Rodríguez González enfrenta a otros tres rivales, el exlegislador municipal Frank Alicea Quiñones; el legislador municipal Gabriel Pérez; y Daniel Resto.

Antes en el día, Rodríguez González mencionó algunas de las estrategias que llevaría a cabo para combatir la corrupción, tales como ordenar una auditoría forense y reforzar la oficina de auditoría del municipio.

“Primero voy a ordenar una auditoría forense, como siempre he mencionado. Quiero reforzar la oficina de auditoría del Municipio de Trujillo Alto y el equipo de trabajo que yo tenga lo voy a estar chequeando, verificando siempre y tienen que tener mi confianza total para garantizar que tengan un trabajo de pulcritud en el Municipio de Trujillo Alto”, afirmó Rodríguez González.

Abundó que la persona que dirija la oficina de auditoría interna “tiene que ser una persona probada en este asunto, tiene que ser claro, y lo reforzaré con recursos humanos allí también. Si necesita auditores allí, voy a reforzar esa oficina con recursos humanos”.

Agregó que emitiría órdenes para asegurarse que cuando la junta de subastas otorgue una subasta, “eso sea público, que el pueblo de Trujillo Alto vea que hay una transparencia ahí y que estén al tanto de lo que se está haciendo”.

“Y no solamente en la junta de subastas, sino también en la otorgación de contratos que se den en Trujillo Alto, y en cada proyecto que se lleve a cabo, que también puedan estar al tanto”, agregó.

“Nosotros nos debemos al pueblo y definitivamente vamos a hacer eso así, de forma inmediata que sea público, que el pueblo tenga conocimiento, que sepa por qué se le otorgó a esta compañía y no por qué no se le otorgó a esta. Aquí no va a haber amiguismos ni inversionista político ni nada de eso. Vamos justo lo que sea. Así es que lo vamos a trabajar”, afirmó.

Agregó que revisaría el trasfondo de cada compañía que participe en subasta, para ver cómo ha sido su experiencia con otros municipios.

“Definitivamente tiene que ser un proceso de pulcritud, y el pueblo de Trujillo Alto va a estar enterado de eso”, insistió.