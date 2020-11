A pesar del cierre de los colegios electorales a las 5:00p.m., la fila de votantes que aún no han ejercido su derecho al sufragio en la Universidad Interamericana de Puerto Rico recorre cinco pisos de la institución.

“(Al llegar) me dieron ganas de irme porque tengo una nena que tiene problemas inmunológicos y no me gusta estar mucho tiempo en filas”, sostuvo Karen Camacho Padilla, quien se encontraba, minutos antes del cierre de portones, a lo último de la fila.

La electora de 43 años destacó que no participó en los últimos dos comicios generales, pero entiende que la ciudadanía debe “tomar acción en el país”.

Sin embargo, Camacho Padilla no sabía que la fila era de dos horas y antes de ella había más de 150 personas.

Ciudadanos seguían en fila a la hora de cierre de colegios en la Universidad del Sagrado Corazón, en Santurce.

La dinámica de las extensas filas cuando cerraron los colegios electorales se repetía en casi toda la isla.

Braulio Emanuelli espera para votar en la Escuela Juan Antonio Corretjer, en Cupey.

Así lucían las filas en la Escuela María Cadilla de Arecibo a la hora de cierre de los colegios electorales.

La escuela Adela Rolón Fuentes, en Toa Alta tenía unas enormes filas a la hora de cierre de la votación de los colegios a las 5:00 p.m.

Decenas de personas continuaban en fila para votar a las 5:00 p.m. en la escuela Adela Rolón Fuentes de Toa Alta.

En la escuela Adela Rolón Fuentes de Toa Alta, las filas ocupaban los dos niveles del plantel.

Al cierre de los colegios, más de 300 personas continuaban en fila a las afueras de la escuela Gabriela Mistral en Puerto Nuevo.

Votantes en la escuela Gabriela Mistral en Puerto Nuevo esperaban a entar al colegio, a pesar de haber cerrado a las 5:00 p.m.

Cientos de personas permanecían en turno para votar después que cerraron el Centro Comunal en Buena Vista en Humacao.

Los pasillos oscuros de la escuela Superior Gabriela Mistral de Puerto Nuevo se encuentran abarrotados de ciudadanos esperando por votar.

A pesar de la oscuridad, habían personas en fila a las afueras de la escuela Superior Gabriela Mistral de Puerto Nuevo.

En la escuela Nueva Urbana, en el pueblo de Guaynabo, decenas de personas aguardaban en fila, ya caída la noche y cerrados oficialmente los colegios, para poder ejercer su voto. (Adriana Díaz Tirado) Facebook

Según, el coordinador novoprogresista de la unidad electoral, Ángel Pérez Trelles, ha sido “un día movido” por la cantidad de electores que han acudido a las urnas.

“Vamos a atender a todo el mundo que llegó antes de las 5:00 p.m…entiendo que terminaremos a las 7:00 p.m. para comenzar con el encuadre de papeletas”, explicó.

Por su parte, su homóloga del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Angiemille la Torre, apuntó que hubo una merma de funcionarios que resultó en que el colegio de votos añadidos estuviera abierto solo cuando llegaran personas que no aparecieran en la listas provistas por la Comisión Estatal de Elecciones.

Por otro lado, Stella Bejarano Quintero, de 68 años, estaba por tramitar su voto en este colegio luego de acudir a tres unidades electorales diferentes. La votante solicitó el voto adelantado, pero no pudo asistir el sábado pasado.

“Me iba para la casa porque me dije: ‘No voy a poder hacerlo (votar)’”, indicó, a este medio, Bejarano Quintero, al sostener que no quería que su voto “se perdiera”.

✉ Email Varias personas esperan con calma para votar en la escuela Rafael M. De Labra, en Santurce. (Nahira Montcourt)

Según la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el registro para el evento de hoy cerró con 2,356,744 electores inscritos. En la foto, fila en la Escuela Rafael M. De Labra, en Santurce. (Nahira Montcourt)

Fila dentro del Residencial El Carmen para llegar hasta la escuela Segundo Ruiz Belvis, Mayagüez.

En la Escuela Cedín, en San Juan, también se pudo observar la fila de la gente a las afueras.

En el municipio de San Sebastián se personó mucha gente a tempranas horas de la mañana para ejercer el voto. (Ana M. Rodríguez/ Especial GFR)

En la escuela Sor Isolina Ferré de Ponce, todo aparenta fluir con normalidad. (Sandra Torres )

Para los votantes, se estableció un protocolo contra el COVID-19 que incluyó echar desinfectante de manos, el uso de mascarillas y distanciamiento, pero no se requirió la toma de temperatura. (Nahira Montcourt) (ELNUEVODIA.COM)

Ciudadanos en la Escuela Rafael Labra, en San Juan, esperan su turno para votar. (Ramón "Tonito" Zayas)

Un votante recibe en sus manos gel desinfectante por parte de una funcionaria de colegio antes de entrar a votar. (ELNUEVODIA.COM)

Al igual que en el resto de la isla, en Ponce también se podían ver filas a las afueras de los colegios electorales. (Henry Joel Ortiz)

La escuela Mateo Hernández, en Isabela, también presentó buena participación electoral desde temprano en la mañana.

Durante estas elecciones, pese a que no es requisito tomar la temperatura, se estableció un protocolo para prevenir los contagios de COVID-19, que incluye medidas de distanciamiento físico y para evitar el contacto con superficies. (Ramón "Tonito" Zayas)

A pesar de que las votaciones comenzaron a las 9:00 a.m., se reportaron filas en algunos colegios desde las 6:00 a.m. (Ramón "Tonito" Zayas)

Las filas fuera de los colegios ha sido la órden del día alrededor de todo Puerto Rico, como fue el caso en San Sebastián. (Ana M. Rodríguez/ Especial GFR)

Parte de la lentitud en el proceso de votación se debe a las medidas de seguridad que se están tomando en los colegios electorales. (Ramón "Tonito" Zayas)

Ante las largas filas a las afueras de los centros de votación, muchos ciudadanos han optado por resguardarse con paraguas. (Ramón "Tonito" Zayas)

Una mujer con una enfermedad neurológica vota desde su carro. (ELNUEVODIA.COM)

En la Escuela Rafael Labra, varias personas le gritaron "pillo" a Pedro Pierluisi cuando salió del recinto luego de votar. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Durante la jornada de hoy, los electores se han tenido que llenar de paciencia debido al tiempo de espera, como a las afueras de esta escuela cerca de la calle Loíza, en San Juan.

En la escuela Cedín, en San Juan, también hubo mucho tiempo de espera en su exterior.

Fila en la escuela Lincoln en San Juan. (ELNUEVODIA.COM) Facebook

De acuerdo, con la funcionaria del MVC juntaron dos unidades electorales en una sola escuela, y eliminaron el colegio de votos añadidos a mano, dejando como el más cercano el de la Universidad Interamericana.

Asimismo, señaló que han recibido entre ocho y diez personas que solicitaron el voto adelantado, pero nunca recibieron la papeleta.