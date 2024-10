“Fuera de lugar” para Pedro Pierluisi que su nombre aparezca en La Encuesta de El Nuevo Día

“No sé ni por qué me han incluido en esa encuesta, porque yo no soy candidato y no estoy aspirando a puesto electivo alguno. Yo lo que estoy es única y exclusivamente administrando el gobierno de Puerto Rico hasta el 1 de enero. No estoy participando en foros de candidatos, no estoy haciendo mensajes de campaña, o sea, yo no estoy en el plano electoral. Me parece totalmente injusto y fuera de lugar que me hayan incluido”, dijo evidentemente incómodo.