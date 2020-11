La estadidad ganó esta noche la consulta Sí o No, un trascendental desenlace que le da al Partido Nuevo Progresista (PNP) la oportunidad de presentar en Washington un resultado favorable a la anexión sin los enormes cuestionamientos que tenían las dos consultas anteriores en que la integración total a Estados Unidos salió favorecida e intentar comenzar asi de inmediato la transición hacia eso.

Al publicar esta historia, con el 75% de los votos contados, el Sí tenía había obtenido 447,548 votos, buenos para un 53%, versus 403,353, o el 47%, del No.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazó validar la consulta impulsada por la administración PNP, consideró que se llevó a cabo bajo premisas engañosas por comparársele con plebiscitos que eran vinculantes y advirtió que una victoria del Sí no implicaría la admisión automática de Puerto Rico como estado de Estados Unidos.

Pero el PNP continuó adelante con la consulta y obtuvo un resultado que, según la ley de la consulta, le obliga a presentar un plan de transición hacia la anexión, “debidamente calendarizado”, dentro de los próximos 30 días.

Partidarios del PNP celebraban esta noche la victoria de la estadidad en Carolina.

“Creo que el pueblo de Puerto Rico aquilató lo importante que es el asunto de la estadidad. El resultado es un mandato contundente y desde ya, voy a moverlo en Washington”, aseguró anoche la comisionada residente, Jenniffer González Colón.

Esta es la tercera victoria consecutiva de la estadidad. Pero los primeros dos resultados se produjeron bajo circunstancias que permitieron impugnar sus resultados, como en efecto ocurrió tanto aquí como en Estados Unidos.

En el 2012, la estadidad obtuvo el 61% de los votos. Pero el liderato del Partido Popular Democrático (PPD) había pedido depositar las papeletas en blanco. Contando estas papeletas, el porcentaje de la estadidad, bajaba a 44%.

En el 2017, la estadidad obtuvo el 97% de los votos. Pero solo un 23% del electorado participó tras toda la oposición boicotear la consulta y nadie, ni aquí ni en Estados Unidos, tomó en serio el resultado.

Sobre la consulta de ayer, no había esos cuestionamientos.

Según la ley, dentro de cinco días después del certificado el resultado, “la gobernadora (Wanda Vázquez) enviará copia de la certificación a cada miembro del Congreso” de Estados Unidos.

Además, la ley dispone que no más de 30 días después de certificados los resultados la gobernadora, González, que ayer fue reelecta y los miembros de la Comisión de la Igualdad presentarán un plan de transición hacia la estadidad “debidamente calendarizado”.

El lunes, Vázquez indicó que tiene la intención de cumplir cabalmente con sus responsabilidades con esta ley.

“Este jueves nos estaremos reuniendo con nuestra comisionada residente, Jenniffer González, para encaminar el proceso y establecer el plan de transición como lo dicta la ley. La comisionada residente presentará la legislación federal correspondiente, según dispone la ley y la Comisión de la Igualdad abogará por su aprobación en el Congreso”, dijo la gobernadora Vázquez.

Camino todavía complicado

Federico de Jesús, un consultor demócrata que fue subdirector de la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, cree que, a pesar de este resultado el camino para la estadidad no será fácil en el Congreso. “El movimiento a favor de convertir a Puerto Rico en estado de Estados Unidos tendrá que explicar en Washington, ¿cómo esa opción bajó de 97% a 54%? Se confirma que la mitad del país se opone a la estadidad y el PNP tendrá que lidiar con esos cuestionamientos”, dijo de Jesús.

“Algunos llevamos advirtiendo por años que la estadidad no es imposible y ese discurso falso evidentemente desmoralizó a la oposición anti estadista que creyó que un referéndum no vinculante no importaba. Mucha reflexión es necesaria cuando se sepan los resultados finales en ambos países”, agregó de Jesús, quien dijo que los movimientos anti-estadistas en la isla apenas hicieron campaña.