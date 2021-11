El excomisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD) Gerardo “Toñito” Cruz le envió una carta al presidente de la colectividad, José Luis Dalmau, en la cual le advierte que bajo su mandato la colectividad está dirigida al “precipicio”, incluido el andamiaje electoral.

Cruz, quien ha estado al servicio del PPD por décadas en varias posiciones, fue directo en la misiva de ocho páginas a la que tuvo acceso El Nuevo Día y en la que responsabiliza particularmente de los desaciertos del partido al comisionado electoral alterno, Jorge Colberg Toro.

La carta es en respuesta a una información que solicitó Dalmau a Cruz sobre el funcionamiento de la Oficina del Comisionado Electoral PPD (OCE).

“Hay muchas cosas pasando allí, que lamentablemente van a incidir en cómo montar un equipo electoral de excelencia para futuros eventos o las próximas primarias y elecciones generales. La desventaja del PPD no puede ser mayor. Me siento preocupado por el futuro de la OCE”, indica Cruz, quien llama a Dalmau “mi querido José Luis”.

PUBLICIDAD

Le advierte de “dos razones principales” que motivan sus expresiones: no deberse a nadie y la necesidad de que conozca la “verdad”.

“Hoy hay mucha gente (mucha es mucha) que piensa que el PPD está secuestrado por dos o tres personas, encabezadas por Jorge Colberg”, dice Cruz. “Otros presidentes en el pasado pudieron mantenerlo a raya, pero él logró entrar a tu equipo y ‘cataplum’: logró su propio acomodo razonable. A partir de ahí, solo escuchas una parte de lo que en realidad viene ocurriendo, al menos en la CEE”.

Contactado por este diario, Cruz lamentó que una carta personal dirigida al presidente del PPD se divulgara. Sin embargo, fue enfático en que “me sostengo en lo expresado y estoy convencido que soy de muchos que prefieren mantenerse en el anonimato”.

“Si hubiese querido hacer público el documento, tenía herramientas para así hacerlo. Sin embargo, somos una familia dentro del partido y, por ello, la compartí solo con cada una de las personas mencionadas para que reflexionaran en los asuntos importantes para el PPD y no para un interés particular”, dijo Cruz en declaraciones escritas.

“Cada palabra redactada fue pensada y estrictamente basada en hechos. Me sostengo en ellas y en que serán escuchadas para lograr la transformación genuina que adelante la agenda de mi partido de cara a la elección del 2024″, agregó Cruz, quien fue alcalde de Ceiba de 1997 a 2004.

Cruz fue también comisionado electoral del PPD en el 2020 tras la abrupta salida de Nicolás Gautier. Previamente ocupó el mismo puesto, entre el 2004 al 2008, bajo la presidencia de Aníbal Acevedo Vilá, cuando lideró el sonado caso federal de los pivazos.

PUBLICIDAD

El Nuevo Día solicitó y aguarda por una reacción o entrevista con Dalmau y Colberg Toro. A ambos se les llamó, pero no contestaron el teléfono.

Cruz dice en la carta que siente “asco” del proceder de Colberg Toro a su llegada a la CEE. Cuestiona, además, por qué no se honraron nombramientos que dejó en la CEE, particularmente de dos empleados: Chuling D. Datil Vélez y Maritza López Colón.

Les da un ultimatum

En la carta, Cruz cuestiona las acciones de la abogada Naomy Ruiz y le da un plazo a Dalmau para que la destituya por ser “una incompetente”. Confiesa que se arrepiente de no haberla destituido cuando pudo, pese a ser advertido.

“Creo que después de leer esto, lo pensarás dos veces en ocuparme y no te culparé. De todas formas, daré un plazo hasta el miércoles, víspera de Acción de Gracias. Quiero ver la salida de Naomy Ruiz de la OCE antes de esa fecha. Sé que varios excomisionados electorales y muchos de los compañeros de esa oficina se van a alegrar de esa salida”, dice Cruz.

“Si esto no ocurre a esa fecha, entonces ninguno de ustedes puede contar conmigo para nada. Tampoco me tienen que llamar para explicarme (o intentar mentirme) sobre los asuntos que aquí menciono. No seré parte del desastre que se avecina”, añade el excomisionado electoral.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau. (Xavier Araújo Berríos)

Ruiz, supo este medio, prácticamente dirige la OCE.

El comisionado electoral del PPD, Ramón Torres, dijo a este diario que Cruz “pretende crear un caos donde no lo existe. Muchas de las cosas que dice allí (en la carta) unas no son correctas y otras no son responsables”.

PUBLICIDAD

“No voy a desenfocarme en lo que ha sido mi meta final que es reorganizar el partido”, sostuvo Torres, quien fue comisionado electoral alterno del PPD mientras Cruz fue comisionado electoral hace solo unos meses.

Cuestionó por qué Cruz no despidió a Ruiz mientras fue el comisionado electoral del PPD.

Alega que el PPD está “secuestrado”

Cruz menciona que “abrir los ojos” a veces toma un “un poco” de tiempo y “parece que va a tardar más de lo común”.

“Mientras tanto, algunos cerca de ti, seguirán secuestrando el partido y lastimado a personas nobles y serviciales que pueden colaborar ‘desinteresadamente’ para aumentar las verdaderas oportunidades de recuperar que nos quedan en los tres años de este cuatrienio”, sentencia en su misiva.

Revela, además, que el predecesor de Dalmau en la presidencia del PPD, Aníbal José Torres, alegadamente no le contesta llamadas telefónicas.

“No quiero hablar por nadie, pero me atrevo a pensar que no contesta el teléfono, como otras personas que se respetan a sí mismo y que tampoco contestan el teléfono porque han decidido no estar cerca de ti, hasta que algunos de los aquí mencionados estén lejos de tu oído”, le dice Cruz en la carta en la posdata.

Acusa a la nueva directiva de la Oficina del Contralor electoral del PPD de desaparecer a gente valiosa para el partido.

“La actual dirección de la OCE está causando la desaparición de un excelente equipo de trabajo, bajo tu presidencia. No porque lo diga yo. Es la comidilla en los pasillos de la CEE entre los empleados populares. Es cuestión de reunirte en privado con algunos de ellos y te dirán la verdad. Defiende al secretario de la Pava, Ramón Luis Cruz Burgos a quien anticipa que ayudará puesto que “tiene un compromiso genuino por el PPD y por ti”, indicó.

PUBLICIDAD

“Quizás, Colberg logre su ‘estrategia de partido’ de hacer que él renuncie o que tú le retires la confianza. De eso ocurrir, pues obviamente no podré ayudarle porque no fui diseñado para trabajar cerca de los buscones”, sentencia Cruz en la carta que copia al mismo Colberg Toro, a Cruz Burgos, Torres y a Ruiz.

Jorge Colberg Toro

Cuestiona, además, la asesoría de José Cruz al presidente del Senado. Cruz es el asesor de prensa y comunicaciones de Dalmau.

“Aleja gente buena, bien preparada, de credibilidad y con ganas de trabajar por el PPD. Esos que no quieren llegar, y se han alejado, están convencidos que esos personajes que hoy te asesoran, lograron acaparar su propio espacio solo porque los tienes en nómina”, dice Cruz.

Falló el PPD y es “el más afectado”

Cruz destaca que el PPD va cuesta abajo en el proceso de transformación que lleva a cabo el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, bajo el Código Electoral, estatuto que la Pava aún no deroga como fue su compromiso de campaña en las pasadas elecciones.

“En el proceso de transformación que dirige el actual presidente de la CEE, el PPD es el más afectado. Intenté poner en tus manos, a tiempo, las recomendaciones puntuales que son necesarias para una nueva legislación electoral. En particular, el desmantelamiento de la CEE en la cara de nosotros que dejará maltrecho al equipo electoral como nunca y todo bajo tu mandato”, sostiene Cruz en la carta.

“Por cierto, que nuestros comisionados les dicen a nuestros empleados del PPD que muchos de esos cambios son porque tú... lo quieres así. Todo ese trabajo de revisión de la ley electoral se vino abajo y hoy el comentario general es que el PPD les falló a los otros partidos y nos fallamos a nosotros mismos. Muy triste, pero es la verdad”, agrega.

PUBLICIDAD

Alega que Colberg Toro se agenció el cargo que hoy tiene en el aparato electoral del PPD.

El Nuevo Día supo a través de fuentes que el exrepresentante también fue el responsable de anunciar públicamente y encaminar una reorganización de la Pava en Mayagüez en momentos en que el alcalde José Guillermo “Guillito” Rodríguez es objeto de una pesquisa criminal.

Igualmente, dos fuentes dijeron que Colberg Toro, al igual que el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, han abogado por Rosado Colomer para permanecer a cargo de la CEE. El término de Rosado Colomer terminó el pasado 30 de junio.

“Jorge Colberg intentó con varios presidentes del PPD, antes de tu llegada, agenciarse un buen salario. Obvio, el comisionado alterno se gana el salario de un juez del Tribunal Apelativo ($110,000 anuales). El problema no es el salario, el problema es que cobra ese sueldo para hacer lo mismo de la otra vez: cobrar sin trabajar”, dice Cruz en su carta.

“Por cierto, que Colberg tiene por costumbre a cualquier problema con empleados u otras circunstancias resolverlo con la misma estrategia: referir a la Oficina de Ética tal o cual persona. Pues no se si cobrar sin trabajar con decenas de testigos en la OCE que pueden dar fe de esto y con un precedente en la ocasión anterior, será algo que la Oficina de Ética podría interesarse examinar”, agrega Cruz.

El comisionado electoral del PPD rechazó el señalamiento de Cruz.

“Puedo asegurar que el comisionado alterno trabaja todo el día. En la Comisión, claro, hay días de trabajo remoto, hay horario nocturno. Esto no es un trabajo de ocho horas. Eso (el alegato de Cruz) me salpica a mí porque estoy certificando una factura que no es correcta”, afirmó Torres.