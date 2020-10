Carlos Delgado Altieri, Juan Dalmau y Pedro Pierluisi, los tres candidatos a la gobernación que solicitaron el Fondo Especial Voluntario, ya comenzaron a depositar sus recaudos respectivos en la cuenta que le creó el Departamento de Hacienda mientras que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó en días recientes $1.2 millones que podrán ser usados para gastos administrativos de los partidos políticos.

Ambas vías constituyen la forma en que el gobierno de Puerto Rico financia con fondos públicos las campañas políticas a tono con la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de las Campañas Políticas (Ley 222-2011). Sin embargo, este año los candidatos usarán todo ese dinero en menos de un mes y los partidos políticos tienen desde ahora hasta lo que resta del año aunque, de ordinario, el gobierno le hacía disponible ese dinero al comienzo del año electoral.

Este año, Hacienda olvidó incluir, como parte del presupuesto operacional del gobierno para el 2020, el dinero correspondiente para ambos fondos.

El Nuevo Día tiene en su poder una carta del 1 de octubre de 2019 en la que el contralor electoral, Walter Vélez, le pide a Hacienda saber de “las gestiones que estará haciendo” para que el dinero de ambos fondos esté disponible.

Aunque el Departamento de Hacienda administra los fondos, la Oficina del Contralor Electoral (OCE) es la responsable de auditarlos. No fue hasta agosto pasado que Hacienda solicitó el dinero que necesitaba para el Fondo Especial Voluntario y para el Fondo Electoral para gastos administrativos para los partidos a la JSF. El dinero fue aprobado, aunque no fueron los $400,000 que podían recibir en año electoral. En año no electoral, la Ley 22, establece que serán $300,000 por partido.

Vélez dijo que supo por Hacienda que la JSF aprobó $13 millones para el Fondo Especial Voluntario a los candidatos. Pero de esa cantidad, solo serían usados $4 millones por lo que Hacienda solicitó que la JSF le aprobara una redistribución de los $9 millones restantes. De ahí provienen los $1.2 millones aprobados para gastos administrativos a los partidos.

El Fondo Voluntario consiste de un pareo que hace el gobierno con los recaudos de un candidato a razón de $4 por cada $1 que recibe el candidato. Es decir, el político o candidato a gobernador independiente deberá aportar $250,000 que serán pareados a razón de cuatro a uno por cada dólar depositados, lo que significa un máximo de $1,000,000 provisto por el gobierno. Después de esa aportación, el candidato puede recaudar $9 millones adicionales para así llegar hasta un tope de $10 millones.

Vélez explicó que a cada candidato que solicitó el Fondo Voluntario el Departamento de Hacienda le coloca en su cuenta $1 millón, que ya fueron otorgados por la JSF. “Le corresponde a los candidatos parearlo con los $250,000”, dijo Vélez.

El Fondo Voluntario fue solicitado solo por los candidatos a la gobernación Carlos Delgado Altieri del Partido Popular Democrático (PPD), Pedro Pierluisi del Partido Nuevo Progresista (PNP), Juan Dalmau del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y César Vázquez de Proyecto Dignidad.

Delgado Altieri ya tiene más de $1 millón disponibles para campaña

De hecho, Delgado Altieri ya depositó los $250,000 en la cuenta de Hacienda por lo que la agencia le liberó el $1 millón correspondiente al pareo. Dalmau depositó $20,000 y Pierluisi $100,000.

La candidata a la gobernación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) no lo solicitó dinero del Fondo Voluntario ni tampoco el candidato independiente, Eliezer Molina.

Al Fondo Electoral para Gastos Administrativos, que son $400,000 por partido, se acogieron el PNP, Partido Popular Democrático, y Proyecto Dignidad. Este fondo el gobierno lo concede de manera automático a los partidos. Es decir, no tienen que pedirlo, pero lo rechazó el PIP y el MVC. Sin embargo, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, mediante un comité de acción política (PAC, en inglés) respalda la campaña del MVC.

Como Hacienda inicialmente solo había recibido $456,000 para el Fondo Electoral para Gastos Administrativos, el secretario Francisco Parés determinó dividirlos entre los tres partidos que solicitaron los fondos, dijo el contralor electoral.

Ahora con la asignación de $1.2 millones de la JSF los tres partidos que solicitaron tendrán casi $400,000 para gastos administrativos en poco más de tres meses.

Entretanto, agregó Vélez, los candidatos pueden seguir depositando donativos en las cuentas creadas por Hacienda. La OCE debe ver eso reflejado en los informes de ingresos y gastos de los candidatos correspondientes al mes de septiembre que son recibidos en octubre.