El calendario de trabajo en ruta a las elecciones generales ya comenzó a sufrir tropiezos, luego que ayer se detuviera el escrutinio general para dar paso a la desinfección del coliseo Roberto Clemente a causa de contagios con COVID-19 y se suspendiera una reunión entre los comisionados electorales en la cual discutirían la impresión de papeletas.

Una mirada al calendario electoral, revisado por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) el 18 de agosto, deja al descubierto que ya hay atrasos.

El escrutinio general debió comenzar el miércoles, 19 de agosto y ayer, la CEE debía estar ordenando la preparación de papeletas oficiales y de muestra.

El entrante comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Nicolás Gautier, dijo que su principal preocupación son las papeletas, que aún no se ordenan. Adelantó que hoy comenzará el escrutinio de las primarias y trabajarán sábado y domingo.

Al momento de esta publicación, el Partido Nuevo Progresista (PNP) aún discutía si comenzaba hoy el escrutinio primarista.

El inicio del proceso se suspendió ayer luego que se confirmara que varias personas que estaban allí arrojaron positivo a COVID-19. La información trascendió luego que funcionarios electos y figuras políticas también anunciaran que están contagiados con coronavirus luego de participar el domingo en eventos públicos asociados a las primarias.

Entretanto, los cinco comisionados electorales dijeron, en entrevistas separadas, que ya han apercibido a Dávila Rivera de los múltiples problemas que persisten en las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) que impiden que se cumpla con la fecha límite del 14 de septiembre que se fijó para el cierre del registro electoral.

“Hemos sometido una serie de informes en las distintas reuniones de Comisión presentandole cómo se encuentran las JIP que no tienen equipo y materiales para poder ofrecer el servicio a los electores”, dijo la comisionada electoral del PNP, María Dolores “Lolin” Santiago.

Su homólogo del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, dijo que han obtenido información de que algunas JIP, por la falta de equipo y materiales, no atienden a los electores.

“A mí no me sorprende que dentro de la CEE haya unidades y estructuras que todavía no estén al día con el Código Electoral”, dijo Valentín, recalcando que no se le pueden violentar derechos al elector.

“Es un problema serio que desalienta al elector y como está ahí la fecha del 14 de septiembre, sabes cómo se llevan las JIP. Tenemos preocupación por la falta de materiales y no se acaba de resolver”, agregó el comisionado electoral del Partido Independentista, Roberto Iván Aponte.

Ayer, los funcionarios propusieron que se realizara de forma virtual una reunión para finiquitar la cantidad de papeletas a ordenarse y dónde se imprimirían.

“Me preocupa sobre manera porque el calendario está apretado y se aguanta el escrutinio, como hoy (ayer). Es otro día más de atraso”, puntualizó el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Eduardo García.

“No sabemos la razón (para la cancelación de la reunión). No nos dicen. Uno se sospecha de que -como decía mi abuelo- algo tienen atravesa’o, que no les está funcionando”, agregó.

Ayer el presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila Rivera, no estuvo nuevamente disponible para entrevista.