Héctor Ferrer dice que Jenniffer González utiliza el tema energético como “balón político”

“En tan solo meses, no se puede pasar de ser fiscalizadora de LUMA a ser defensora de LUMA. Esa es, precisamente, la busconería política de la cual el país está cansado . ¿Dónde estaba cuando el país atravesaba una crisis energética?”, cuestionó el representante Héctor Ferrer .

Luego de las primarias del 2 de junio, donde salió favorecida frente al incumbente Pedro Pierluisi por la candidatura del PNP a la gobernación, González cuestionó los apagones que afectaron la zona del sur y aseguró mayor fiscalización a LUMA, de ser electa en las elecciones del 5 de noviembre. “Voy a estar no encima de ellos… yo voy a estar como un policía encima de alguien que delinque. Así que no va a haber tregua; en mi caso, no va a haber tregua”, dijo el pasado 7 de junio.