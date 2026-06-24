Heredero de los Kennedy pierde en las primarias de Nueva York

La dinastía Kennedy no volverá al Congreso el año que viene.

Jack Schlossberg, miembro de la familia Kennedy y recién llegado a la política, perdió el martes frente al diputado estatal de Nueva York Micah Lasher, en unas reñidas y muy seguidas primarias demócratas por un escaño vacante en el corazón de Manhattan.

Lasher ha dedicado su carrera a la política, trabajando para cargos electos, entre ellos el hombre cuyo escaño espera ganar en noviembre, el veterano diputado demócrata Jerry Nadler. Acompañado por otra antigua jefa, la gobernadora Kathy Hochul, y otros políticos del establishment demócrata de la ciudad de Nueva York, Lasher afirmó en su discurso de victoria que pretendía “renovar y revitalizar al Partido Demócrata en Washington” y demostrar que tiene “nuevas ideas audaces para mejorar la vida de los estadounidenses en dificultades y, a continuación, llevarlas a cabo”.

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Lasher se encuentra en una buena posición de cara a las elecciones generales de noviembre: los demócratas representan dos tercios de los votantes inscritos en el distrito.

Antes de que se diera a conocer el resultado de las elecciones, Schlossberg había hecho una breve aparición en la reunión nocturna organizada para seguir los resultados, celebrada en una sala de conciertos de Manhattan, con el fin de dar las gracias a los trabajadores de su campaña y reiterar su mensaje de que los demócratas necesitan presentar candidatos más francos, receptivos e inspiradores “que estén dispuestos a hablar sin rodeos sobre el coste de la vida, sobre la corrupción y, sin miedo, sobre la Constitución”.

“No solo necesitamos candidatos más jóvenes. Necesitamos gente diferente”, dijo, y añadió: “A menos que los demócratas aprendan de las señales que se están enviando por todo el país, seguiremos perdiendo”.

Aproximadamente una hora después, la sala estalló en abucheos al conocerse la noticia de la victoria de Lasher.

La campaña fue muy animada y reñida, en parte debido a la atención mediática que recibió Schlossberg por ser nieto del difunto presidente John F. Kennedy, pero también porque la contienda se convirtió en una costosa batalla indirecta entre los intereses del sector de la inteligencia artificial.

Schlossberg acaparó mucha atención como miembro de una famosa familia de políticos que difundía su propio mensaje «progresista y agresivo» a través de publicaciones dinámicas y populares en las redes sociales, aunque a veces un tanto extravagantes.

“Los simpatizantes no solo me quieren porque soy un Kennedy”, comentó Schlossberg a The Associated Press a principios de este año. “Les gusto por mi experiencia y mis ideas, y confían en mí porque ven lo que está pasando con sus propios ojos”.

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Pero también tuvo que responder a preguntas sobre su escasa experiencia y sobre su seriedad como candidato. Este hombre de 33 años, que cuenta con una doble titulación en Derecho y Empresariales, trabajó durante un breve periodo de tiempo en la oficina de medio ambiente del Departamento de Estado y ha escrito artículos de opinión política para la revista Vogue. Afirmó que el patrimonio familiar le había proporcionado independencia respecto a la recaudación de fondos políticos.

Había una gran cantidad de dinero en juego, ya que algunas empresas tecnológicas y de inteligencia artificial se unieron contra el candidato Alex Bores, un exingeniero de una empresa tecnológica y diputado estatal que redactó una ley a la que muchos en el sector se opusieron. Sin embargo, otros pesos pesados del sector de la IA, más favorables a la regulación, respondieron intentando ayudar a Bores.

Los votantes del distrito se vieron inundados de folletos por correo y anuncios, sobre todo sobre Bores y su rival Micah Lasher, otro diputado y exasesor de Nadler. Lasher destacó su dilatada experiencia trabajando en la administración pública para Nadler y otros. Bores se presentó como una cara más fresca que se enfrentaba a intereses poderosos.

“No me presenté a estas elecciones para hablar de la IA, pero algunas de las personas más poderosas del planeta, un puñado de oligarcas empeñados en impedir cualquier regulación de su sector... decidieron que querían convertir estas elecciones en un ejemplo. Fue una lucha enorme y sin precedentes, y no dimos marcha atrás”, afirmó Bores en su discurso de aceptación.

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Además de la pugna por la IA, la contienda incluyó apoyos opuestos de Nadler y Carolyn Maloney, la también congresista a quien él derrotó en unas primarias de 2022 después de que sus distritos, antes vecinos, se fusionaran en gran medida debido a la redistribución de circunscripciones. Este año, Maloney apoyó a Bores, mientras que Nadler apoyó a Lasher.

El candidato George Conway tenía sus propios contactos políticos, aunque no necesariamente unos con los que se identificara: exrepublicano, estuvo casado con Kellyanne Conway, exasesora del presidente republicano Donald Trump, antes de distanciarse de ambos. Abogado con una dilatada trayectoria, George Conway ayudó a fundar la organización anti-Trump denominada «The Lincoln Project».

Trump se regodeó con la derrota de Conway y lo calificó de “un perdedor obsesionado con Trump” en una publicación en las redes sociales.

También se presentaron otros candidatos a las primarias.

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La corresponsal Emily Wang Fujiyama ha colaborado en la elaboración de esta noticia.

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