El exalcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez, está recluido en el hospital HIMA San Pablo de ese pueblo en condición estable, pero en un coma inducido e intubado en la unidad de cuidado intensivo, confirmó su hijo y ahora alcalde de ese pueblo, José Aníbal “Joey” Meléndez Rivera.

“Está en intensivo intubado. Está malito”, dijo el alcalde en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Se teme que pueda haber aspirado algo y que tenga pulmonía y, para complicar todo, en el panorama (los médicos) temen que le haya dado un pequeño infarto”, agregó.

Meléndez dirigió los destinos de Fajardo por 30 años. Renunció a su cargo el pasado mes de febrero y su hijo aspiró y prevaleció tras ser el único que mostró interés en la alcaldía. Ahora en las primarias locales, Meléndez Rivera fue electo por el pueblo.

El exalcalde tiene 73 años y padece de Parkinson.

PUBLICIDAD

“Los últimos dos a tres meses se había complicado (su condición). Aun así estaba hablando y caminando. La última semana había dejado de caminar. Había estado respondiendo mucho menos y ayer -como que desayunando- no estaba bebiendo bien y decidimos llevarlo al hospital”, contó Meléndez Rivera.

Destacó que al llegar anoche a la institución hospitalaria, los médicos le dijeron a los familiares que su oxigenación y su presión estaba baja.

Meléndez Rivera dijo que esta mañana pudieron ver al exalcalde y lucía más sereno y tranquilo, aunque entubado.

Pidió a sus seguidores fajardeños y amigos que, por favor, no acudan al hospital porque no se le permiten visitas y además con la pandemia del COVID-19, no es aconsejable llegar hasta allí.

“Le agradecemos encarecidamente todas las muestras de cariño y de mensajes positivos, pero le recordamos que por la situación del COVID-19 no puede haber visitas en el hospital. Le pedimos que nadie venga al hospital en este momento”, solicitó Meléndez Rivera.