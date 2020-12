El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, indicó este martes que tenía pensado finalizar el escrutinio general el 20 de diciembre, pero no va a poder cumplir con esa meta y, al momento, no tiene un nuevo término.

“Yo tenía expectativas de que fuera para el 20 de diciembre, pero realmente ahora mismo se me hace bien difícil darte una fecha exacta hasta que no salgamos de San Juan y yo vea que la unidad 77 (voto adelantado) corre con agilidad”, sostuvo Rosado Colomer a El Nuevo Día.

Todos los votos de San Juan ya fueron contados, precisó el presidente de la CEE, pero resta cuadrar actas del voto adelantado, una labor tediosa y que se ha sido el dolor de cabeza antes y durante el escrutinio.

“Una vez terminemos la unidad 77 de San Juan, pues podría ser que para antes del 24 (de diciembre) estemos afuera. Pero ahora mismo no te lo puedo asegurar. Tengo que ver cómo cambia el ritmo después de San Juan”, sostuvo.

Recalcó que los funcionarios de colegio están entusiasmados con terminar sus tareas antes del 24 de diciembre.

“Yo creo que los funcionarios están motivados a que sea antes del 24 (diciembre), pero vuelvo y repito, va a depender del ritmo de la unidad 77, que es voto adelantado”, indicó.

En busca de los vídeos

De otra parte, Rosado Colomer dijo que pidió la recopilación de todos los vídeos captados por las cámaras del coliseo Roberto Clemente donde se lleva a cabo el escrutinio para investigar qué ocurrió con los 6,229 sobres que se usaron para el envío de papeletas de voto adelantado por correo que fueron hallados el viernes pasado en seis maletines sellados en las afueras del coliseo.

“Siempre he indicado que hay un manejo negligente. No que haya una irregularidad, que son dos cosas distintas. Aquí los sobres aparentan haber estado -todo el tiempo- en el área de carga”, sostuvo Rosado Colomer.

“No he visto la totalidad, pero he visto parte de los vídeos. La segunda parte (del proceso) es la de las entrevistas. Pero las entrevistas no las hago yo. Yo hice la inspección y vi los vídeos para tener alguna constancia concreta de que sí, en efecto, debemos hacer unas entrevistas en lugar de acudir como primera opción a las autoridades porque si finalmente uno concluye que hubo algún delito o la posibilidad de un delito, pues temenos que acudir a las autoridades. Pero tengo que hacer una investigación preliminar”, aclaró.

Destacó que las papeletas que contenían esos sobres ya fueron contabilizadas.

“Lo curioso es que ninguno de los partidos haya procurado por ello. Las gerentes de JAVA (Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado) no lo procuraron. Veo algunos partidos que están ahora preocupados por esos sobres cuando desde el 11 de noviembre debieron haber estado en Operaciones Electorales y nunca los procuraron”, sentenció Rosado Colomer.

Respecto a la denuncia que hiciera el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz, del hallazgo de una cantidad indeterminada de papeletas en las que se votó en un archivo del exdirector de escrutinio, Rosado Colomer dijo que debieron ser resguardadas por el área de control de actas. Agregó que ahora las papeletas, que suman 24, son objeto de investigación.

“El problema es que a veces tenemos muchas personas que están entrando en el proceso (escrutinio general) y la realidad es que no conocen la totalidad del proceso y hemos visto que eso provoca errores que tenemos que mejorar, definitivamente”, apuntó el presidente de la CEE.

En camino el resultado de la auditoría

Además, Rosado Colomer adelantó que la auditoría que solicitó a la Oficina del Inspector General (OIG) estaría lista “al final de esta semana o la semana que viene”.

“Ellos no les toca adjudicar ni una sola papeleta ni cuadrar una sola acta. Ellos iban a verificar el manejo de la compra y distribución de las papeletas”, aclaró.

La auditoría de la OIG fue la respuesta que dio el presidente de la CEE luego de que el entonces comisionado electoral del PPD, Nicolás Gautier pidiera una investigación, previo al comienzo del escrutinio general, por supuestas incongruencias con la cifra de papeletas en voto ausente y voto adelantado, particularmente con la papeleta estatal.

Gautier renunció a su cargo.