Aunque ya se contaron todas las papeletas y el candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Miguel Romero, mantiene una delantera sobre el candidato del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, aún no hay resultados finales con respecto a toda la contienda electoral en la capital hasta que no sea actualizado el sistema de divulgación de resultados de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

El presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, dijo a El Nuevo Día que se terminaron de contar todos los colegios de San Juan, pero restaba el cuadre de actas de voto adelantado, que maneja la Junta Administrativa de Voto Ausente y de Voto Adelantado (JAVA).

“Ya se contó todo, pero no se han divulgado todos los resultados. Lo que hay es en la página (de la CEE) -hasta ahora- es el resultado oficial. Lo que falta por contabilizar son los colegios de JAVA. Ya todo lo que es noche del evento, 31 de octubre (voto a domicilio), el 3 de noviembre todo eso se contó y se subió en sistema”, precisó.

PUBLICIDAD

Rosado Colomer dijo que tiene la expectativa de que hoy los funcionarios de colegio cuadren las actas de JAVA.

“La Comisión no cuenta votos, no cuadra actas. Los votos los cuentan los partidos. Las actas las cuadran los partidos. Pero estamos en la parte de actas. No hay que contar más”, recalcó.

“Los resultados no son finales porque faltan actas por cargar, que es lo que están terminando los funcionarios en mesa. De hecho, ya instruí a la presidenta de JAVA que tienen que terminar hoy y que los funcionarios si se levanta algún partido, como dijo la decisión del Supremo, pierden el derecho a estar en ese cuadre”, agregó.

Este escenario mantiene encontrados al PNP y al MVC.

Por un lado, el supervisor de piso del PNP en el escrutinio general, Edwin Mundo, dijo que como ya se contaron todos los votos emitidos en los colegios de San Juan y prevalecieron los representantes Juan Oscar Morales y Luis Raúl Torres, y Romero en la alcaldía. Morales se debate el distrito representativo 3 con Eva Prados, candidata del MVC.

“Se terminó de contar todo. Se metió (en el sistema) el precinto 1 y parte del 5”, sostuvo Mundo.

Agregó que espera que los precintos 2, 3 y 4 sean colocados en el sistema de la CEE durante el día de hoy.

Ahora bien, aclaró, al igual que el presidente de la CEE, que restan por cuadrarse las actas correspondientes al voto adelantado.

Precisamente, porque faltan esas actas y porque no fue lo acordado por el pleno de la CEE, el comisionado electoral del MVC, Olvin Valentín, manifestó su oposición a que subieran los resultados al sistema.

PUBLICIDAD

“Es una irresponsabilidad estar subiendo esos números cuando no está todo cuadrado y dejando atrás lo que se ha acordado”, dijo Valentín, quien le manifestó su queja por escrito al presidente de la CEE.

Sostuvo que, al momento, nadie le ha podido precisar quién dio la directriz para se subieran los resultados al sistema de la CEE.

“Es una combinación de factores, como un desespero por dar resultados y presión del PNP. Aún con números que no han sido conciliados”, indicó el comisionado electoral.

“No tengo duda que la CEE está siendo controlada por el PNP”, sentenció.

Explicó que se había acordado que previo a que se suban resultados en el sistema de la CEE, debían ser conciliados electores con papeletas.

A preguntas de este medio, Rosado Colomer refutó los planteamientos de Valentín.

“No sé cuál es la pretensión del comisionado del MVC porque el proceso tiene que continuar. Ya se terminó de contabilizar todo. El proceso estaba pendiente de hacer la reconciliación de las actas”, apuntó.