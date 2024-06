Incierto el futuro de las máquinas de escrutinio electrónico una vez pasen a manos del gobierno

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político.

Las 6,072 máquinas de escrutinio electrónico utilizadas en las primarias del domingo pasado, algunas de las cuales confrontaron problemas técnicos, serán propiedad del gobierno de Puerto Rico en julio, cuando la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) haga el último pago correspondiente a los $38.2 millones que pactó, en 2015, con la empresa Dominion Voting Systems.

Al momento, sin embargo, el futuro de las máquinas es incierto y la decisión sobre qué pasará con ellas la tomará el pleno de la CEE, indicó la presidenta alterna del organismo, Jessika Padilla Rivera.

“Se va a discutir en Comisión si vamos a retener esas (máquinas), si las vamos a dar de ‘trade in’ (intercambio), si las vamos a actualizar, si vamos a comprar unas nuevas… Eso está sujeto a la discusión de la Comisión. Todavía no se ha tomado una decisión”, adelantó Padilla Rivera, quien reconoció que el presupuesto de la CEE para el próximo año fiscal, que comienza el 1 de julio, no contempla la compra de aparatos nuevos.

Por años, el contrato entre la CEE y Dominion, a raíz del funcionamiento de las máquinas, ha sido cuestionado, con reclamos de revisión de múltiples sectores. En 2020, tanto en las primarias como en las elecciones generales hubo máquinas que dieron problemas. En las primarias del domingo, la historia se repitió, sin que la CEE haya precisado todavía cuántos equipos fallaron y cuántos debieron sustituirse en plena votación. Ni en 2020 ni ahora se realizó el simulacro rutinario con las máquinas previo a un evento electoral. Hace cuatro años, no se hizo por la pandemia de COVID-19.

“No era necesario celebrar simulacro porque las máquinas de escrutinio estaban en función”, argumentó Padilla Rivera.

El Nuevo Día intentó comunicarse con un representante de Dominion, pero el teléfono provisto está fuera de servicio. Tras el huracán María, en 2017, y bajo la presidencia de Juan Ernesto Dávila Rivera, las máquinas de escrutinio electrónico estuvieron sin mantenimiento y almacenadas en un área inapropiada, lo que Francisco Rosado Colomer corrigió a su llegada a la CEE, en 2020, constató este medio en varias visitas a Operaciones Electorales en aquel entonces.

A partir de lo ocurrido en las primarias del 2 de junio, la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Lillian Aponte, pidió a la CEE un informe completo de “todos los incidentes” con las máquinas. Pero, de inmediato, tildó de “inaceptable” que se pretenda responsabilizar a los votantes o los funcionarios de colegio por las fallas con los aparatos.

“Yo quiero evaluar qué fue lo que verdaderamente pasó porque, inclusive, me llegaron informes de que hubo colegios en que tuvieron que sacar las máquinas para poder transmitir. Los módems fueron cambiados. Eso me llama la atención y me preocupa. Sin embargo, la CEE lo primero que dice es que todo transcurrió con normalidad cuando ese no es el caso”, afirmó Aponte.

A principios de 2024, la CEE adquirió 5,500 módems para las máquinas de escrutinio electrónico, luego de requerir una asignación de $1,287,000. Los módems fueron de tecnología 4G, ya que el dispositivo que las máquinas tenían era 3G, declarada obsoleta por el gobierno federal. Aun así, la tecnología 4G resulta lenta, ya que, en la actualidad, la 5G es la más avanzada.

Además, se destinaron unos $280,000 para la compra de dos multimáquinas de conteo, que debían procesar 1,000 papeletas por hora. Pero, según narraciones de los funcionarios de colegio el domingo, contaban entre 700 y 800. Igualmente, la CEE invirtió $11,823,000 para comprar 9,400 tabletas para el llamado “electronic poll book”.

Reclaman mantenimiento

El contrato de $38.2 millones que la CEE acordó, en 2015, con Dominion para alquilar y adquirir las máquinas no contempla otros gastos de mantenimiento y programación.

“Esas máquinas no sirven. A menos que me digan que con un mantenimiento ‘X’ (mejoran), esas máquinas van a volver a ser lo que fueron en el 2016. La OSIPE (Oficina de Sistema de Información y Procesamiento Electrónico) nos tiene que dar una recomendación. Esas máquinas, como están, no sirven. Van a tener que comprar nuevas”, vaticinó, por su parte, la comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró.

Agregó que, tras una reunión “de emergencia” que pidió el domingo con Dominion, personal de la empresa le indicó que las máquinas estuvieron “mucho tiempo” sin mantenimiento, pero que el año pasado le dieron uno “profundo y se le cambiaron piezas”.

“Pero es que no hubo simulacro para estas máquinas. Los centros de mando estuvieron listos dos o tres días antes de las primarias. ¿Cómo se iba a transmitir?”, cuestionó Angleró.

Padilla Rivera inquirió, por su parte, por qué, durante las pruebas de lógica y precisión que miden la lectura de papeletas, ni Aponte ni Angleró levantaron su voz de algún mal funcionamiento de los aparatos.

Para el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, las máquinas “tienen vida útil”.

“La realidad es que no hay muchas alternativas. Hay que darles mantenimiento. Si de tres mil y pico de máquinas 40 se dañaron, no son muchas. No se puede disparar de la vaqueta. Hay que esperar el informe. Lo que no sirve es el voto por correo. Eso se tiene que tomar más en serio”, sostuvo Rosario, quien enfatizó que el voto adelantado por correo debe verse o considerarse como “un voto por excepción”.

La saliente comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo, también enfatizó en que hay que discutir qué hacer con las máquinas.

“Hay que ver todas las alternativas que tenemos. No veo cómo, a estas alturas, se puedan comprar unas máquinas nuevas, toda vez que se requiere una programación para el próximo evento (elecciones generales)”, dijo Santo Domingo.

Por su parte, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, declaró que quiere escuchar la experiencia del PPD y PNP en las primarias con el uso de las máquinas para, luego, decidir qué hacer con ellas.

“Es algo que tenemos que discutir la Comisión en pleno. Por la cercanía de las elecciones en noviembre, lo importante es asegurar que estén al día las que tenemos, y las fallas que ocurrieron preferiría que, tanto el PPD como el PNP, nos digan cuáles fueron y nos permitan corregir a corto plazo y, a futuro, una evaluación plena de qué alternativas hay y comparar”, comentó.