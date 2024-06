“Todo lo que proveyó la CEE funcionó”: presidenta alterna defiende gestión de la entidad ante críticas durante las primarias

“Los funcionarios son clave. Aquí atacamos mucho a la Comisión, atacamos los equipos, atacamos que ‘esto no funcionó’ pero, en términos generales, todo lo que proveyó la CEE, funcionó” , sostuvo Padilla Rivera en entrevista con El Nuevo Día . “Todo el asunto operativo nuestro, funcionó”.

Previo a la votación, ya se había informado sobre atrasos en el conteo y transmisión de datos relacionados con el voto adelantado, mientras que durante el desarrollo de la primaria hubo dificultades en varios centros de votación , como situaciones de máquinas que no aceptaban las papeletas.

“La información que tenemos es que los funcionarios (del PPD) no llegaron y no se pudo abrir”, dijo Padilla Rivera. “Es clave que los colegios funcionen con los funcionarios. No es un asunto de si la Comisión proveyó, si los equipos funcionaron, si la luz se fue... Aquí es un asunto de recurso humano, que tiene un factor importante, protagónico y principal en todo el proceso electoral”.