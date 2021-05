La Oficina del Contralor Electoral (OCE) indaga sobre decenas de pasquines o letreros que aparecieron hoy, jueves, en las vías públicas en los que se apoya e incentiva la nominación directa del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares en la elección del 16 de mayo en la que se escogerán seis cabilderos por la estadidad.

“Estamos conscientes y los auditores tienen que verificar. Hay una investigación de campo”, dijo el contralor electoral, Walter Vélez.

El funcionario explicó que la OCE “conoce prácticamente casi todas las imprentas de Puerto Rico y empiezan a indagar” con el fin de saber si hay algún comité de campaña o personas responsables de los pasquines.

Precisó que de hallarse que un comité de campaña existente es responsable de la pasquinada, verifican que los gastos sean reportados en los informes de ingresos y gastos.

“Las imprentas nosotros las hemos adiestrado para que le pongan esa coletilla que exige la ley que cuando se hace un anuncio poíitico pagado se diga quién lo paga. Hay algunos que se les olvida. En estos momentos los auditores lo van a verificar”, dijo Vélez.

“Si no apareciera autor, puede ser parte del derecho a la libre expressión”, agregó Vélez.

De encontrarse que lo hizo una persona que no tiene un comité activo en la OCE “hay que enviarle aviso de orientación diciendo lo que dispone la Ley (para el Financiamiento de Campañas Políticas) que debe crear un comité y radicar el gasto. Si no lo hace, se le envía una orden de mostrar causa. Si no contesta, es una multa por el doble del gasto en que incurrió”.

La campaña en favor de Rosselló Nevares muestra una foto del exmandatario que tuvo que renunciar en agosto del 2019 tras descubrirse mensajes de texto en los que él y funcionarios de su gobierno hacían expresiones xenofóbicas, machistas y sexistas.

El pasquín lee “Ricardo Rosselló write-in. Regresa”. Los pasquines ya se han visto en las vías públicas de Bayamón y Guaynabo.