La reunión entre los comisionados electorales para discutir, entre otras cosas, la selección de un presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) quedó en nada luego de que no se alcanzó un acuerdo y más bien el grupo terminó molesto e indignado con el recién nombrado comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez.

Sánchez, indicaron cuatro de los comisionados electorales, no pudo producir una terna de los candidatos que considera el PNP para presidente alterno.

“Esto fue una falta de respeto no solo a los comisionados electorales sino más importante aún al pueblo puertorriqueño. En ningún momento el comisionado del PNP pidió la renuncia del presidente y al momento de supuestamente dar la terna de candidatos para presidente alterno, no nos dio todos los nombres”, dijo el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte.

Los comisionados electorales estuvieron reunidos por una hora y media. Durante ese tiempo, Sánchez presentó el nombre de un juez que los comisionados no quisieron revelar para no afectar la imagen de la única persona mencionada. Cuando le cuestionaron a Sánchez por el resto de los nombres, pidió tiempo para acudir a su carro a buscar los documentos, contaron los comisionados.

Una vez regresó a la reunión, Sánchez dijo que los documentos se le habían quedado en otro auto y pidió posponer el cónclave hasta la 1:00 p.m. Esto provocó la molestia del resto de los comisionados electorales, quienes abandonaron el salón de la CEE en el que se reunieron.

“El PNP no está atendiendo este asunto con la seriedad que exige este asunto. Esto el único responsable es el PNP porque son los que, como partido en el poder, deben proponer el presidente alterno”, sentenció el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín.

“Siguen con su ambigüedad y no acaban de exigir la renuncia del presidente (de la CEE, Juan Ernesto Dávila Rivera)”, agregó Valentín.

El comisionado electoral del Proyecto Dignidad, Eduardo García, dijo que aunque pretendían discutir otros asuntos como la posibilidad de que acudieran a la Legislatura para pedir enmiendas al Código Electoral y pedir en consenso la renuncia de Dávila Rivera, nada de eso se discutió. Agregó que Sánchez pretendió atender el tema del presidente alterno para luego discutir otros asuntos.

“Ahora mi esperanza está puesta en el Tribunal Apelativo. Mañana hay una vista a las 2:00 de la tarde con todos los querellantes”, dijo en relación a las seis querellas que enfrenta el presidente de la CEE en las que se pide su destitución por supuesta negligencia.

“Al no abordar la renuncia, de qué sirve que llenemos esto (el presidente alterno) si no hay renuncia”, sostuvo García.

Entretanto, el comisionado del PNP, que comenzó hoy formalmente sus funciones en esa posición, dijo al salir de la reunión que presentó solo un nombre porque pretendía que se discutiera si los comisionados electorales lo aceptaban y, de lo contrario, ofrecer otro nombre.

“Estoy exhortando a todos los comisionados para atender el primer nombre. Si hay consenso con el primer nombre ya resolvemos para el puesto vacante de presidente alterno”, dijo Sánchez, quien estuvo acompañado en la reunión por la comisionada alterna, Vanessa Santo Domingo.

Peguntado por qué entonces no le explicó eso a los comisionados y acudió a su auto a buscar el resto de los nombres, Sánchez adujo que lo que buscaba era el resumé del nombre del juez que proveyó a los comisionados. Además, sostuvo “la ley no me exige a mí que yo presente una terna. No puedo estar divulgando una serie de nombre que son gente respetable”.

“Quién me garantiza a mí que yo presente todos los nombres y ellos no los hagan públicos. Yo fui a buscar el resumé de ese primer nombre para compartírselo a todos. Yo fui a buscar el resumé y estamos en la disposición de que se comience el proceso de evaluación hoy a la 1:00 p.m. Si no hay consenso pasamos al segundo candidato”, sostuvo Sánchez.

Pero el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Nicolás Gautier le ripostó “allí se va a quedar esperando. Ni siquiera lo voy a considerar. Eso fue una cogida de pelo”.

“Esta gente no tiene palabra, decencia. No tiene rubor. Tratan de engañar a uno como si fuera un niño pequeño entregando un dulce, como si fuera un dulce amargo. El resto de los comisionados se comportaron a la altura del momento”, dijo.

Tras las expresiones de Sánchez, al concluir la reunión el comisionado de Proyecto Dignidad sostuvo que “nunca había visto una mentira tal vil como la que el comisionado del PNP acaba de decirle a la prensa”.

El comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, se expresó en la misma dirección.

“Yo me siento que esto fue una falta de respeto del PNP, que no viniera preparado a la reunión para atender un tema tan importante. Siento que está jugando a evadir la discusión. Fue una pérdida de tiempo la reunión”, sentenció Valentín.

Dijo que el PNP “no refleja que tenga un interés genuino en sustituir al presidente de la CEE.

Ayer el presidente del PNP, Pedro Pierluisi dijo a El Nuevo Día que tenían bajo evaluación cinco personas para ocupar el cargo de presidente alterno de la CEE, un puesto que nunca se ha llenado desde la creación del Código Electoral el pasado 20 de junio. Pierluisi dejó claro que si Dávila Rivera se iba la CEE quedaba acéfala en medio de los preparativos para las elecciones.

También dijo que no favorece una enmienda al Código Electoral.