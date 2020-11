El alcalde de Adjuntas, Jaime Barlucea Maldonado, aceptó esta noche su derrota en la reelección de ese puesto frente al candidato del Partido Popular Democrático (PPD), José Hiram Soto Rivera, al tiempo en que aseguró que deja la arcas municipales con un “superávit”.

El ejecutivo municipal afirmó, a través de un Facebook Live, que buscará una “transición ordenada” con el nuevo alcalde.

“Me corresponde felicitar al nuevo alcalde a José Hiram Soto Rivera. Le quiero felicitar de corazón y le quiero desear lo mejor que pueda hacer por nuestra gente. El no hacerlo sería egoísta y el norte de cada líder debe de ser el pueblo. Servirle al pueblo. Les quiero decir que en los próximos días me estaré comunicando personalmente con él. Quiero dialogar con él. Y quiero hacer una transición ordenada como debe de ser”, aseguró Barlucea Maldonado.

Dijo, además, que “hay dinero, hay un superávit. De eso voy a estar hablando en otra ocasión y presentándoselo al nuevo alcalde para que haga sus buenos oficios en bien para el pueblo de Adjuntas”.

Barlucea Maldonado estuvo 16 años al mando de la alcaldía de Adjuntas.