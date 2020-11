La comisionada residente en Washington D. C., Jenniffer González, agradeció este domingo el respaldo que recibió entre los participantes de La Encuesta de El Nuevo Día en la que domina cómodamente al resto de los aspirantes a la silla de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos, mientras que el candidato del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal Acevedo Vilá, recordó que a través su trayectoria política no ha ganado encuestas.

De acuerdo con la medición, a 48 horas de las elecciones generales del 3 de noviembre, la candidata del Partido Nuevo Progresista (PNP) lograría el 44% de los votos, frente al 32% que obtendría Acevedo Vilá.

“Acojo esta encuesta con mucha humildad y agradezco a todos el respaldo, incluyendo el respaldo que militantes de otros partidos me dan. El pueblo reconoce el trabajo y los resultados que he conseguido por ellos en Washington y siempre con humildad muy agradecida de ese respaldo. Reafirmo mi compromiso de continuar trabajando, luchando, y exigiendo oportunidades y las herramientas necesarias para un Puerto Rico de progreso, con mejor acceso a la salud para todos, con más y mejores empleos", estableció la comisionada residente a través de unas declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día.

La ventaja de 12 puntos porcentuales a favor de González está fuera del margen de error de esta contienda, que es de más o menos 3%. Ante eso, Acevedo Vilá indicó que la comisionada residente alcanzó “hace meses” su tope y que no ha logrado alcanzar más apoyo. En La Encuesta de El Nuevo Día realizada entre el 19 y 23 de septiembre un 43% dijo que respaldaba a la líder del PNP.

“Yo nunca he ganado encuestas en mi carrera política y al final los resultados han sido los que han sidos. Sí, puedo decir de La Encuesta, si fuera correcta, que Jenniffer González tiene un tope cerca del 44% desde hace meses atrás, osea que ella ha alcanzado su tope y no ha subido", reaccionó.

Asimismo, resaltó que la medición se realizó entre el 27 y 30 de octubre, por lo que considera que los números no recogen el efecto que, según él, tuvo el debate del pasado miércoles entre los candidatos a Washington. El debate estuvo marcado por un fuerte careo entre González y Acevedo Vilá.

“Gran parte de La Encuesta no tuvo el efecto del debate que fue el 28 a las 10:00 de la noche y lo que yo he percibido en la calle es que el debate me ha favorecido y le ha hecho mucho daño a Jenniffer. La Encuesta también refleja que yo casi consolidé el voto popular y creo que el debate me ayudó más todavía a consolidar el voto popular. De lo que se trata ahora es de sacar a la gente a votar y no tengo duda de que al final vamos a estar prevaleciendo", aseguró.

La Encuesta también reflejó que la candidata a comisionada residente por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Zayira Jordán Conde, obtendría un 9% de los votos, a la vez que el candidato del Partido Indepedentista Puertorriqueño (PIP), Luis Roberto Piñero, alcanzaría un 7% del respaldo de los electores. Le seguiría la candidata del Proyecto Dignidad, Ada Norah Henríquez, con un 4%, mientras que un 4% dijo que no está seguro por quién votaría.

Pese a este panorama, Piñero celebró lo que, según él, es la consolidación del voto independentista. El candidato del PIP tuvo un aumento de un punto, de 6% en septiembre a 7% ahora.

“El por ciento obtenido por la candidatura a la comisaría residente del PIP refleja además de una consolidación del voto institucional, un fortalecimiento. Nunca en la historia habíamos sostenido o aumentado el por ciento en la última encuesta en comparación con la encuesta anterior. Estamos convencidos que el margen de error operará a nuestro favor y el martes próximo el resultado electoral será aún mayor", subrayó a este medio.

El Nuevo Día también solicitó una reacción de Henríquez y Jordán Conde, pero al momento de la publicación de esta historia no se había recibido respuesta.