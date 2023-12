Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

---

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, aún no ha sido certificada por el Partido Nuevo Progresista (PNP) como aspirante a la gobernación porque no ha entregado los resultados de su prueba de dopaje, indicó la comisionada electoral, Vanessa Santo Domingo.

Además, el compañero de papeleta de González, Elmer Román, no ha presentado su intención de radicación de candidatura ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), confirmó Santo Domingo. Ese paso le deja saber a cualquier colectividad quién se interesa por aspirar bajo su insignia y a qué cargo político.

“No tenemos el resultado de la prueba de dopaje (de González). Tenemos la evidencia de que se la hizo y así se aceptó la radicación, pero hasta que ella no complete el expediente con la prueba, no puedo hacer más nada. Hasta que no recibamos (el resultado de la prueba) no podemos emitir la certificación. Tan pronto ella la traiga, así completa su expediente y se entrega a la secretaría (de la CEE) para que entonces proceda a certificarla. Es lo único que falta”, dijo la comisionada electoral del PNP.

PUBLICIDAD

Asimismo, explicó que, con el resultado de dopaje, entre varios elementos adicionales, el comité de evaluación del PNP pasa a verificar la aspiración y, de proceder, se le certifica a nivel interno. Esa certificación la envía el partido a la CEE, que es el ente que emite la certificación oficial como aspirante o candidato. González retará en primarias al gobernador Pedro Pierluisi por la candidatura a la gobernación del PNP. Román busca hacer binomio con González.

“A él (Román) no lo tengo en la plataforma con intención de candidatura. Yo reviso las intenciones de candidatura para saber quién interesa presentar su expediente en algún momento. A él, no lo tengo en el sistema. Él no ha presentado”, agregó Santo Domingo.

Por su parte, el tesorero de la campaña de González, Oriol Campos, indicó a El Nuevo Día que no han entregado los resultados de la prueba de dopaje, porque “estamos esperando que salgan”. Estimó que deben tenerlos “pronto”.

Hasta el momento, contó Santo Domingo, el PNP tiene 794 candidaturas radicadas. De esa cantidad, unos 452 expedientes ya fueron remitidos a la CEE. La CEE le ha certificado al PNP 240 candidatos o aspirantes.

“Mi expectativa es que antes del 22 de diciembre yo debo de tener prácticamente todas las candidaturas presentadas”, estimó Santo Domingo.

/

Román ha dicho que oficializará su intención de aspirar a la silla en Washington el 17 de diciembre, en Yauco. Campos declaró que Román “está en los procesos de llenar” la intención de radicación y entregará todos los documentos para esa fecha.

PUBLICIDAD

Por otro lado, la doctora Marigdalia Ramírez Fort, excandidata a la alcaldía de Guaynabo, aspira a ser comisionada residente y presentó sus documentos a esos efectos. Lo mismo hizo el senador William Villafañe y, más recientemente, el martes pasado, lo hizo el representante José “Quiquito” Meléndez. Este último formalizó su aspiración sin anuncio de prensa o evento.

Una vez se formaliza la aspiración, corresponde que se entreguen los endosos. Los postulantes del PNP han sometido 42,282 endosos.

El 50% de los endosos tiene que ser sometido a la CEE en o antes del 31 de enero y el restante 50%, el próximo 15 de febrero de 2024.