Jenniffer González como candidata oficial del PNP: “Voy a defender al pueblo, al pueblo y al pueblo, que fue lo que prometí”

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Al celebrar la victoria en la contienda por la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP), la comisionada residente en Washington, Jenniffer González , se comprometió este domingo no solo a promover la unidad de la colectividad de cara a las elecciones generales, sino a promover un voto íntegro bajo la insignia de la Palma el próximo 5 de noviembre.

“El tiempo de primarias pasó. El tiempo de ataques pasó. Ahora, como candidata a la gobernación del PNP, me comprometo a varias cosas. La primera es a estar en la calle, a escuchar la gente, a defenderlos, y el día que el pueblo de Puerto Rico me de ese mandato, en noviembre, van a tener un gobierno de sensibilidad, con sentido de urgencia, que va a estar dándole el servicio a la gente, no metiéndole la mano en el bolsillo”, afirmó.