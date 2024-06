Jenniffer González y Jesús Manuel Ortiz se alzan con la victoria

Read this article in English .

“Obviamente, no viajamos en un avión a ciegas, así que no necesitamos esperar los resultados de la Comisión (Estatal de Elecciones, CEE) para saber lo que ya sucedió. Les puedo decir, con mucha serenidad, que Jenniffer González va a ser electa esta noche candidata a la gobernación por el PNP”, afirmó, más temprano, Ángel Cintrón, director político de la campaña.

Según avanzaba la divulgación de resultados, no obstante, persistían dudas en torno al conteo del voto adelantado, que fueron reconocidas por la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera.

A eso de las 6:30 p.m. –hora y media después del cierre de los colegios de votación–, cuando González ya mantenía una ventaja de más de 10,000 sufragios tras contarse una cuarta parte de los colegios, el director de campaña de Pierluisi, Edwin Mundo, planteó que los resultados no incluían el conteo del voto adelantado, particularmente en su versión por correo, que la campaña del incumbente había argumentado que dominaría en proporción de tres a uno. Mundo había asegurado, previamente, que sondeos a boca de urna le daban ventaja al mandatario de 12 puntos porcentuales.

Padilla Rivera precisó, cerca de las 8:30 p.m., que, en el caso de la primaria del PNP, se habían divulgado unos 12,000 votos adelantados por correo, que habían sido contabilizados por las máquinas de escrutinio electrónico desde el lunes pasado, dejando sin reportar aproximadamente 60,000 sufragios. La presidenta alterna de la CEE sostuvo que la gerencia del PNP en la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado no había entregado las tarjetas con los resultados del voto a domicilio ni el voto confinado.

Posteriormente, reveló que, “alrededor de las 8:00 de la noche”, hubo una “interrupción” en la divulgación de resultados, a través de la página oficial del ente electoral. Aclaró, sin embargo, que el problema fue a nivel externo y que la información interna “no sufrió daño”. Padilla Rivera no descartó solicitar ayuda al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) ante la sospecha de que el número de visitas que la página tuvo es atípico.

“Vamos a tener una noche bien larga”, afirmó, por su parte, la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, quien responsabilizó a la Oficina de Sistema de Información y Procesamiento Electrónico (Osipe) por no haberle dicho con antelación que no podían divulgar, al cierre de los colegios, los resultados del voto adelantado hasta que no se contaran todos los precintos.