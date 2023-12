La comisionada residente en Washington y aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, criticó este miércoles que alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) señalados por corrupción puedan presentar candidaturas para los comicios de 2024, pero sobre los funcionarios de su colectividad –que también enfrentan imputaciones– dijo que habría que evaluar caso a caso.

González tronó, particularmente, contra los alcaldes de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez; de Aguadilla, Julio Roldán Concepción; y de Ponce, Luis Irizarry Pabón.

“Estos tres casos, me consta, no son querellas frívolas, son asuntos que se han discutido de manera pública. Si yo fuera la presidenta del PNP, que no lo soy, y estos tres alcaldes estuvieran aspirando, yo no los dejaría correr bajo la insignia del PNP”, sostuvo, a preguntas de El Nuevo Día, durante una conferencia de prensa en la que presentó a su equipo de campaña.

“Uno tiene que ser contundente contra la corrupción y no permitir que las personas que le hayan fallado a la confianza pública estén como candidatos. Ellos tendrán su presunción de inocencia en los tribunales, pero, en política, la percepción es completamente distinta. Aquí, todos los candidatos que uno postule tienen que tener toda esa probidad moral”, añadió.

PUBLICIDAD

Al menos, 14 figuras políticas con señalamientos en su contra no han descartado o ya anunciaron que buscarán ocupar un cargo electivo en las elecciones generales de 2024, reveló este medio. Entre estos, hay tres afiliados del PNP: los alcaldes de Ciales, Alexander Burgos Otero; y de Las Marías, Edwin Soto Santiago; así como el exjefe de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (Assmca) Carlos Rodríguez Mateo, quien aspira a un escaño por acumulación en el Senado.

Cuestionada sobre cómo actuaría en los casos de los novoprogresistas, González respondió que desconocía los detalles, por lo que no quiso comentar.

“Yo no conozco el detalle. Conozco estos tres (casos de alcaldes del PPD) porque se han discutido públicamente. De estos tres, sí puedo hablar. De los demás, desconozco cuáles son las causas, pero yo me imagino que, como parte de estas campañas, cada uno de los candidatos tiene que hablar”, expresó González, a la vez que cuestionó el criterio de los organismos de evaluación de candidatos del PPD.

Aparte de los tres alcaldes mencionados, han sido señalados por distintos actos los ejecutivos municipales populares de Rincón, Carlos López Bonilla; Salinas, Karilyn Bonilla Colón; Isabela, Miguel Méndez Pérez; Trujillo Alto, Pedro Rodríguez; Arroyo, Eric Bachier Román; y Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry.

En otros temas relacionados con corrupción, se le cuestionó a la comisionada su opinión sobre lo transcurrido en el juicio federal contra la exrepresentante del PNP María Milagros “Tata” Charbonier.

“Lo que ha pasado ahí es un caso bien triste. A diferencia de lo que han dicho públicamente algunas personas, que catalogaron a la persona testigo como ‘chota’, tiene que ser al revés. Gracias a Dios, hubo un testigo que alertó a las agencias federales”, dijo González.

PUBLICIDAD

Planteó que es necesario desarrollar guías salariales y de contratación, en un esfuerzo por evitar los salarios exorbitantes, como los que se han atribuido a una empleada de la oficina legislativa de Charbonier que supuestamente recibía parte de la compensación.