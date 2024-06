“No me quiero adelantar a los acontecimientos hasta que no tenga mi certificación oficial” , señaló González este lunes, tras participar de la inauguración del Programa Domiciliario y de Recuperación Psicosocial del Departamento de Veteranos.

“Sobre otorgaciones o cancelaciones de contrato, no me voy a aventurar a hablar de eso hasta que no reciba ese insumo por la presidenta de la Comisión, por la comisionada electoral del PNP y, obviamente, las recomendaciones que me haga mi comisionado electoral”, aseveró.