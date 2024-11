Jenniffer González repudia mensaje de Bad Bunny en carta abierta al sector estadista

“Yo puedo diferir, pero no tengo que herir, ni llamar e incitar a la violencia. Cada cual tiene derecho a respaldar las opciones que quieran, pero a mí, como gobernadora, me va a tocar trabajar para los independentistas, populares, estadolibristas, no afiliados, y no puedo tener ese discurso de odio, que llama a la muerte de personas que piensen distinto”, agregó.