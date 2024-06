Jenniffer González tiene como prioridad reunirse con presidenta de la CEE y confeccionar la plataforma de gobierno de su candidatura

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Igualmente, González convocó para el lunes al directorio del PNP. No dio detalles de los cambios que hará, pero sostuvo que pidió al secretario general Hiram Torres Montalvo que se mantuviera en el cargo por el momento.

“Quiero que me haga una presentación de las situaciones, de los informes, de los eventos que ocurrieron en las primarias y de sus recomendaciones para de esa manera nosotros poder también colaborar sobre el proceso electoral para noviembre. Yo creo que antes de uno disparar o hacer la celebración uno tiene que ver qué fue lo que pasó técnicamente y qué recomendaciones tenemos. De la misma manera, voy a convocar a pasados comisionados electorales del PNP a que me hagan unas recomendaciones a base de su experiencia”, afirmó.

“Que comiencen a nombrar (Ferraiuoli y Campos) un comité de plataforma del partido que pueda hacer vistas públicas en el mes de julio y agosto por toda la isla. No solamente con las propuestas que hemos presentado, sino todas aquellas que la base y la colectividad vaya a presentar para poderlas armar”, expuso en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

¿Proyecto Dignidad no es una amenaza para el PNP en este momento?, cuestionó El Nuevo Día.

“No. Es una amenaza si no quieres tener un plan de gobierno que sea autoejecutable. Para yo poder cumplir las metas y las esperanzas que el pueblo de Puerto Rico tiene yo necesito tener una Asamblea Legislativa, una Cámara y un Senado que puedan aprobar los nombramientos de jefes de agencia, aprobar los presupuestos”, señaló.

“Así que, si el pueblo quiere caos, yo creo que ese es el problema que tenemos hoy. Que el gobierno compartido no funciona. Esos gobiernos compartidos miren lo que ha pasado en la Legislatura. Cómo no se ha adelantado la agenda de Puerto Rico. Yo por eso estoy pidiendo votos íntegros bajo la Palma de las tres papeletas. Que me permitan tener las herramientas de Cámara y Senado. Para honrar y cumplir todas las promesas que hay en el pueblo de Puerto Rico”, puntualizó.