Jenniffer González: “Yo no voy a estar con cartitas”

La gobernadora Jenniffer González arremetió este lunes contra el alegato del secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Calderón Cerame , de que ella no quiere trabajar con el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera .

“Yo no entiendo cuál es la necesidad de enviarme una carta cuando mi directora de oficina estuvo en la inauguración de su oficina el viernes. Yo creo que tenemos que ser más maduros en términos de las gestiones del gobierno. Yo no voy a estar con cartitas. Cada cual decide su mecanismo. La realidad es que mi oficina está trabajando con su oficina varios proyectos de ley”, dijo González, evidentemente molesta.

"No tengo tiempo para esas estupideces", respondió la gobernadora sobre alegada falta de comunicación entre La Fortaleza y la oficina de Pablo José Hernández.

“Si él no quiere la colaboración del gobierno en esos proyectos, con nosotros no hay problema. Yo busco cualquier otro congresista demócrata. Tuve cuatro aquí (en la isla), viéndolos el sábado, el domingo, el viernes. Yo creo que tenemos que tener más madurez en la cosa pública. Mi oficina está trabajando de la mano con el comisionado, por eso, porque él no ha radicado suficientes proyectos”, continuó.