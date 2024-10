Jessika Padilla Rivera urge a electores afectados por envío duplicado de papeletas a votar una sola vez

“Es un delito, no es una amenaza”

En reacción, Padilla Rivera indicó que “lo que pasa es que es un delito, no es una amenaza. Me parece que, de manera responsable, la Comisión Estatal de Elecciones tiene que advertirle al elector que vote una sola vez, que es lo que establece el Código Electoral. Nosotros no podemos votar dos veces para asegurarnos que el voto sea contado, yo no voy al colegio dos veces y digo, ‘yo voté horita, pero no estoy seguro si me van a contar el voto, déjame votar otra vez’. (…) No estamos amenazando al elector, estamos advirtiéndole al elector las consecuencias de votar dos veces”.