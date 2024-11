Jesús Manuel Ortiz concede victoria a Jenniffer González: “Nos toca seguir trabajando”

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Juan Luis Camacho , secretario general del PPD, reconoció, en un aparte con El Nuevo Día , que “la tercera posición de Jesús no es lo que esperábamos”, aunque celebró la tendencia a favor de Pablo José Hernández , quien pasadas las 11:30 p.m. mantenía una cómoda ventaja por la silla de comisionado residente .

“Más allá de si (Ortiz) queda segundo o tercero, creo que el país perdió en la noche de hoy. Tener a Jenniffer González en la gobernación no es lo que el país merece, no es lo que el país necesita en este momento. Y esperamos que, por lo menos, la Legislatura se mantenga con el Partido Popular, así como la mayoría de las alcaldías que tenemos al momento ”, expresó.

Por otro lado, reconoció la pobre asistencia de populares en la sede, donde históricamente se había concentrado un amplio número de electores que llegaban a esperar los resultados. “Más allá de celebrar, los partidos tienen que analizar este resultado, incluyendo el Partido Popular”, resaltó Camacho, al asegurar que un tercer lugar de Ortiz no significa que el PPD “está muerto” .

Hernández, quien se trasladó más tarde en la noche a la sede de la Pava, comentó que no había tenido la oportunidad de dialogar con González, ante un escenario de gobierno compartido, pero señaló que “siempre tenemos que estar dispuestos a trabajar por el país más allá de líneas partidistas” . Cuestionado sobre su nuevo rol como figura principal del PPD y su futuro en la colectividad: sostuvo que “fui electo para ser comisionado residente, no para estar en Puerto Rico haciendo campaña para otra posición, y pienso cumplir con esa responsabilidad”.

A las afueras del PPD, el ruido de una enorme guagua de sonido no lograba esconder el ánimo sombrío en el lugar, mientras personas transitaban por la vía, algunos con banderas del PPD y otros con banderas del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y del PNP.

En la mañana, Ortiz y Hernández fueron a emitir sus votos –cada uno a su respectivo colegio– confiados en que prevalecerían en la contienda. El presidente del PPD no se preocupó por la posibilidad de que populares utilizaran el “voto útil”, al tiempo que estimó que su colectividad ganaría 50 alcaldías.

En una entrevista con este diario luego de votar, el presidente de la Pava se expresó satisfecho con su actuación durante la contienda electoral, aunque lamentó que un “grupito” de líderes de su colectividad decidiera alinearse con la Alianza de País. No mencionó nombres, pero llamó “cobardes” a quienes le lanzaron ataques desde la propia Pava durante la campaña.

Sobre su futuro, de no prevalecer en la carrera por la gobernación, señaló que no era algo que hubiese considerado, aunque reiteró que no le interesaba ser “un carrerista político”, y adelantó que, una vez termine su trayectoria en la política, se vislumbra ejerciendo la abogacía.