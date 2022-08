El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau, aseguró que su propuesta para efectuar una consulta entre los populares para que seleccionen a los miembros de la Junta de Gobierno y escojan una fórmula de status entre el Estado Libre Asociado (ELA) y la libre asociación sigue en pie.

“Sigue mi propuesta. Hice un anuncio público y hubo unas críticas, y unas cosas y yo quiero explicarla en la Junta y pues junto a la Junta de Gobierno tomaremos las decisiones que haya que tomar”, sostuvo Dalmau en entrevista telefónica con este medio.

Aunque dijo que convocará a la Junta de Gobierno pronto, el presidente del Senado no quiso dar una fecha.

Más bien indicó que está enfocado en recibir los informes de varios comités que tienen distintas encomiendas para llevarlos ante la consideración del ente regente de la Pava.

“Yo he estado reuniéndome con los grupos de trabajo del partido y una vez termine de reunirme con los grupos, la voy a convocar. Estoy trabajando en todas las estructuras del partido, las principales estructuras… el comité de reglamento, el comité de status, comités electorales, reorganización y entonces una vez me termine de reunir con ellos para tener su información, hago la Junta para darle un informe de cada uno de los resultados de los comités”, explicó.

PUBLICIDAD

También dijo que “hay una probabilidad de hacer anuncios -dentro de la colectividad- sobre grupos de trabajo”. No dio más detalles.

En junio pasado y de manera sorpresiva, Dalmau anunció su propuesta que recibió duras críticas de los mismos populares e incluso provocó que la vicepresidenta del PPD, Carmen Maldonado, se hiciera disponible para ocupar la presidencia de la Pava en una posible contienda y, además, lanzó su aspiración a la gobernación para el 2024.

Después de recibir críticas, Dalmau anunció que convocaría la Junta de Gobierno para discutir su propuesta, que proponía que la elección fuese el 12 de agosto. Es decir, el domingo pasado. Sin embargo, tras fijar la fecha para el cónclave de la Junta de Gobierno, Dalmau lo canceló en su víspera.

El líder del PPD sostuvo que, entretanto, la reorganización del partido continúa, pero reconoció que hay reuniones públicas que fueron atrasadas a causa de la pandemia del COVID-19 que comenzó en el 2020.

“La agenda de trabajo del partido está atrasada. Yo sigo reorganizando municipios y visitando la isla. Después de la pandemia aceleramos el proceso”, apuntó.

“Yo no me he detenido. Lo que pasa es que muchas veces no hago un anuncio o una conferencia de prensa”, agregó.

Cuestionado si la reorganización del partido estaría finiquitada para noviembre próximo, Dalmau dijo “no va a ser total”.

“Acuérdate que hay municipios más grandes, de mayor población… es más voluminoso el trabajo”, apuntó.

Asimismo, se mostró confiado en que los recientes actos de corrupción, particularmente los que han impactado a líderes del PPD, no tengan repercusiones de cara a las elecciones del 2024.

PUBLICIDAD

“La mayoría de los servidores públicos son personas honestas, que se levantan temprano todos los días a servirle al país. Cuando hay personas que han cruzado esa raya, las autoridades se han encargado”, afirmó.

Destacó que el electorado sabe discernir entre la colectividad y una persona que falló a la confianza del pueblo.

“Los populares están listos para votar y confían en los candidatos que se presentan. Sin prisa, pero sin pausa seguimos reorganizando y movilizando a nuestra gente”, agregó.

Respecto a la selección de un nuevo tesorero, Dalmau aseguró que ya seleccionaron a uno, pero no proveyó su nombre. El tesorero era José A. Rivera Rodríguez y Dalmau dijo que brindó sus servicios de manera voluntaria hasta el 30 de junio. El PPD de entre los cinco partidos es el que tiene las finanzas más frágiles. Tenía de balance $733.84, según los informes de ingresos y gastos rendidos ante la Oficina del Contralor Electoral que comprenden el trimestre de enero a marzo de este año.