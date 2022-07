La propuesta del presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau, para hacer una consulta entre el Estado Libre Asociado (ELA) y la libre asociación no será en agosto y su futuro, por el momento, es incierto hasta tanto no convoque a la Junta de Gobierno de la colectividad.

Así lo reveló el propio Dalmau, quien, de paso, arremetió contra algunos líderes del PPD que, dijo, le solicitaron cancelar el cónclave y tras él hacerlo, lanzaron críticas en su contra.

“Obviamente, la fecha de agosto no va a poder ser, principalmente porque hubo unos cambios en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que no nos permitían estar listos, pero tengo que recordar que yo cité a la Junta de Gobierno y los compañeros, tanto el presidente de la Cámara, (Rafael ‘Tatito’ Hernández) como el presidente de la Asociación de Alcaldes, (Luis Javier Hernández), me pidieron que la pospusiera y yo la cambié de fecha”, explicó Dalmau.

“Y me volvieron a pedir, líderes del partido, alcaldes miembros de la Junta, que era muy rápida la fecha, que estábamos en cierre de sesión o en los mensajes de presupuesto de los alcaldes. Entonces, la cancelé y cuando la cancelé, los que me habían pedido que la cancelara me criticaron. Entonces, yo me digo: ‘Pero ustedes no me pidieron que la cancelara’. Esto es importante decirlo”, agregó.

No quiso decir quiénes le criticaron, y solo se limitó a indicar, en referencia a los periodistas, “ustedes los han entrevistado”.

Dalmau recibió críticas de parte del liderato de su partido por la propuesta consulta porque era muy pronto, no fue consultada con el ente regente de la Pava y contenía aspectos contrarios al reglamento del partido. También, hubo líderes populares que pidieron su salida de la presidencia, lo que ya había sucedido previamente cuando Dalmau catalogó de “asesinas” a las mujeres que eligen someterse a un procedimiento de aborto.

“Por ejemplo, si el partido tiene que reorganizarse en o antes de noviembre 5, tiene que tener una nueva Junta y yo propongo que haya una nueva votación para escoger esa Junta y hay miembros de la colectividad que van públicamente a decir que es muy pronto esa fecha, no que si más adelante, que si más atrás. Pues mira, yo suspendí la Junta de Gobierno hasta nuevo aviso. Pues estoy esperando que haya una certeza en la CEE de los cambios que se están dando. Estoy en conversación con los alcaldes. Algunos de ellos me han pedido que atienda esto de una manera y otros de otra”, sostuvo.

Mediante una mensaje en Facebook, Dalmau anunció a los populares que estaría haciendo una consulta sobre el status político que avalaban y para que seleccionaran a los miembros del cuerpo regente de la Pava. De esa forma, adelantaba la selección de los miembros de la Junta de Gobierno, que debe ser en noviembre y entre los miembros de la Asamblea General del partido y presentaba una contrapropuesta al borrador de proyecto de un grupo de congresistas para celebrar en isla un plebiscito entre la estadidad, la independencia y la libre asociación.

Sin embargo, al cabo de unas semanas del anuncio y ante las críticas públicas que enfrentó la propuesta por parte de líderes populares, Dalmau anunció que convocaría a la Junta de Gobierno del PPD para recibir su insumo. Esa convocatoria fue cancelada por Dalmau en la víspera de su celebración y ese mismo día hizo públicas las definiciones que propone para el ELA mejorado y la libre asociación, lo que también le ganó críticas.

Dalmau dijo que su propuesta sigue sobre la mesa.

“Algunos líderes se han expresado públicamente. Me han atacado públicamente sin haber explicado la propuesta y sin haber tenido la oportunidad de dialogarla internamente en la Junta como corresponde”, sostuvo.

Rechazó que una consulta para que los populares escojan entre el ELA mejorado y la libre asociación divida a las huestes, como ha indicado parte del liderato.

Dalmau también recordó que, en la década del 90, hubo una consulta de status y hubo populares que respaldaron la libre asociación sobre la columna “ninguna de las anteriores” y “no se fueron del Partido Popular, sino que después de eso se postularon por el partido y salieron electos”.

“Nadie tiene que tener temor de que los populares se expresen de hacia dónde deben encaminarse en el tema del status”, apuntó.

Dalmau, quien se encuentra en Washington junto a su asesor José Luis Galarza y el comisionado electoral alterno del PPD, Jorge Colberg Toro, sostuvo que algunos congresistas le han preguntado sobre el borrador de proyecto para hacer un plebiscito en la isla, excluyendo el ELA.

“Le hemos dicho que entendemos que el proceso no es democrático. Han excluido el ELA y no representa ningún proyecto de consenso ni en Puerto Rico ni en los Estados Unidos”, sentenció.