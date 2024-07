Juan Dalmau le sale al paso al discurso en contra de la alianza con Victoria Ciudadana

“La Alianza (de País) está para quedarse y no importa cuál hubiese sido el resultado, hubiésemos buscado las formas para que el país tuviera esa opción de cambio. Pero tomo con alegría el que, finalmente, al menos en el caso de Ana Irma Rivera Lassén, se hizo justicia frente la pretensión del liderato popular y penepé, que también en ese esfuerzo se fueron tomados de la mano para sacar de la papeleta a quienes ellos temen que no pueden derrotar con los votos” , planteó el viernes el exsenador, en conferencia de prensa.

“El liderato popular y penepé quiere decir que un voto por la Alianza es un voto por la independencia y eso no es verdad. Victoria Ciudadana no es una institución política independentista. Lo han dicho ellos y ellas y hay personas que no son independentistas. El PIP es un partido independentista. No lo esconde. Lo que estamos planteando es que, en esta alianza, no están las opciones de status en la papeleta. Lo que está es la opción de un gobierno eficaz”, esbozó.