“No ha habido voluntad (de atender la sobrepoblación) porque el negocio de los animales es bien rentable y, mientras menos se regule, más ganancias hay para unos sectores inescrupulosos con respecto a la venta de animales. Tenemos el compromiso de crear una nueva cultura con respecto a lo que es el bienestar animal”, dijo el aspirante de la llamada Alianza de País con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), en conferencia de prensa, desde el albergue de The Humane Society of Puerto Rico , en este municipio.

“Tenemos que establecer un registro para que no ocurra que animales, a la oscuridad de la noche, sean movidos de municipio en municipio para aparentar que no es un problema del alcalde que los está removiendo” , agregó.

Aunque no se proveyeron mayores detalles de qué agencia o entidad independiente ejecutaría o financiaría el registro de mascotas, el doctor Francisco Meléndez , expresidente del Colegio de Médicos Veterinarios, estimó que el microchip propuesto costaría entre $5 y $10 anuales. “Si registro 200,000 animales, tengo $1 (millón) a $2 millones para trabajar con el bienestar animal” , planteó.

“No tenemos un banco de datos (sobre animales) en Puerto Rico en el que podamos medir los trabajos (sobre la esterilización y vacunación) de manera eficiente. Hemos cabildeado, desde 1999, por un registro de mascotas, y no lo hemos logrado” , puntualizó.

“Se ha trabajado en varios municipios, pero Parque Nacionales no lo entiende. Lo que están haciendo no va a resolver el problema de los gatos en San Juan” , enfatizó.

“(La eutanasia) no puede ser la primera respuesta. Para no tomar otros pasos de política pública, rápidamente piensan en matarlos. Esa no puede ser la salida. Solamente se puede establecer un plan si se sientan a la mesa y se escuchan a las personas que pertenecen a las organizaciones de base y profesionales de la veterinaria”, recalcó, por su parte, Dalmau.