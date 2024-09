El NPS optó por limitar el acuerdo de suspensión temporal hasta el 14 de marzo de 2025, para cuando se espera que ya haya una determinación del Tribunal Federal en Washington, D.C. De no haber un fallo para entonces y el NPS autoriza la remoción, debe alertar tanto a la corte como a Alley Cat Allies con, al menos, 30 días de anticipación.

“Los demandados no declaran que no seguirán adelante con sus procesos de contratación ni emprenderán otros procesos administrativos en preparación para la futura remoción de gatos” , reza el acuerdo, que detalla que avisarán a los demandantes si se otorga un contrato que aborde el plan de remoción.

El Nuevo Día solicitó una reacción al NPS en San Juan, pero no hubo respuesta de inmediato.

“Queremos detener el plan porque creemos que es ilegal, creemos que es cruel y creemos que no tiene sentido; incluso, si no fuera ilegal y cruel, no funcionaría. Creemos que tenemos un caso muy sólido y esperamos presentarnos ante el tribunal explicando todas las razones por las que creemos que deberíamos ganar, que es lo que estamos haciendo en el escrito que presentaremos en octubre”, sostuvo Aronoff.