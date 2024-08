Alley Cat Allies pide a Parques Nacionales que detenga licitación para remover gatos del Paseo del Morro

La organización Alley Cat Allies pidió el martes al Servicio de Parques Nacionales (NPS, en inglés) que detenga el proceso de licitación para el contrato de remoción de los gatos del Paseo del Morro, en el Viejo San Juan , porque aún no se ha resuelto una demanda que la entidad estadounidense de bienestar animal entabló contra la agencia federal por el plan con los felinos.

“Les avisamos que pensamos que están tomando medidas para obstaculizar el litigio. Y, si no acceden a detener el proceso de solicitud de propuestas, volveremos a los tribunales e intentaremos prohibirles que continúen con el proceso de solicitud de propuestas. Creemos que vamos a tener éxito en eso” , dijo –en inglés– Yonaton Aronoff , abogado de Alley Cat Allies, en entrevista con El Nuevo Día .

El licenciado indicó que, hasta la mañana de este miércoles, no habían obtenido una respuesta del NPS.

Este medio solicitó una reacción e información adicional a la oficina del NPS en San Juan, pero, de momento, no se recibió.

“Esto no es realista”

Salicrup sostuvo que es “irreal” para cualquier entidad de bienestar animal en Puerto Rico realizar la remoción en el término establecido, al tiempo que cumplen con todos los requisitos que conlleva administrar fondos públicos federales . Igualmente, destacó que la remoción no es una alternativa sostenible a “lo que ellos identifican por problema”, por el efecto del vacío.

“Esto es un esfuerzo en vano para que esta agencia federal intente lavarse la cara o las manos, como quien dice, ante el público y hacer ver como que intentaron irse por una vía más suave o más aceptada, que es esta de tirarle la bola en la cancha a las organizaciones de bienestar animal, cuando saben bien que ninguna va a poder. O sea, esto no es realista para ninguna organización de bienestar animal manejarlo en esa cantidad de tiempo y con los requisitos que ellos están imponiendo”, subrayó la también abogada.

“Estamos evaluando eso frente a la posibilidad de que, si nosotros no lo hacemos, pues, quién, entonces, lo va a hacer, cómo lo va a hacer y cuál va a ser, entonces, el destino de esos gatos que nosotros llevamos cuidando por tanto tiempo” , verbalizó sobre el plan del que se enteraron por “terceras personas” la semana pasada.

Precisamente, la reubicación de los gatos, sobre todo ferales, es lo más complejo del plan, pues en Puerto Rico no hay santuarios que reciban a este tipo de felinos que no son sociables. Además, la posibilidad de adopción está principalmente en Estados Unidos, aunque la información publicada por el NPS establece que el contrato no incluiría gastos de viaje.