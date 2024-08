Remoción de gatos del Paseo del Morro comenzaría en octubre y tardaría ocho meses

“Los servicios incluirán la eliminación completa de todos los comederos Sendero Recreativo Nacional del Paseo del Morro, la remoción de 202 gatos en libertad de la misma área y su reubicación fuera de los límites del Sitio Histórico Nacional de San Juan” , detalla el “Statement of Work” o declaración del trabajo que publicó, el pasado jueves, el NPS.

Los documentos establecen, como fechas aproximadas para el trabajo, del 1 de octubre de 2024 al 31 de mayo de 2025. No obstante, se advierte que la remoción de los gatos deberá comenzar no antes de noviembre de 2024 .

“La naturaleza no tolera el vacío. Cuando tú remuevas esos gatos, ese Paseo (del Morro) se va a llenar de iguanas verdes y de ratas, y no va a haber quién camine por allí. Esos gatos los adoran los turistas. Hay gente que ha expresado que vienen a Puerto Rico a ver esos gatos” , alertó, entonces, Fernández.

¿Qué pasará con los gatos?

Sin embargo, se detalla que “el contratista no incluirá en el presupuesto de servicios y el gobierno no pagará por las siguientes actividades”: servicios veterinarios (vacunas, chequeos, etc.), ningún costo relacionado con viajes ni costos asociados a “los servicios de refugio o tenencia de animales una vez retirados del parque”.