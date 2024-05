Juan Zaragoza cierra su campaña primarista convencido de que es el único que puede derrotar al PNP en las elecciones

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

En ruta final a las primarias del próximo 2 de junio, el precandidato a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD), Juan Zaragoza , reafirmó el domingo estar convencido de que es la única figura, no solo con la capacidad administrativa para dirigir el país, sino para vencer en las elecciones generales al Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Le pido al país que piense en los problemas que tenemos en el área de salud, seguridad, educación, en una reconstrucción que no se mueve y en una Junta de Control Fiscal (JCF) que siempre está ahí; y que una vez que hagan ese análisis, que no le va a tomar mucho tiempo, piense qué herramientas necesita un gobernante para manejar eso”, afirmó Zaragoza previo a iniciar una caravana que lo llevaría a recorrer distintos puntos de Aguadilla.

“Estoy convencido que Dios me ha dado las herramientas, además de la valentía, que la demostré durante mis años frente al Departamento de Hacienda. Le voy a meter mano a todos los grandes intereses. Estoy convencido y la gente lo sabe, y el PNP lo sabe, que soy el único popular que le gana al PNP, no importa el candidato ”, señaló el aspirante.

Dalmau Santiago no ha respaldado públicamente a Zaragoza, así como tampoco a su contrincante por la candidatura a la gobernación de la Pava, Jesús Manuel Ortiz. “Los dos son mis amigos, he participado de eventos de ambos. Yo también tengo primarias, así que no acostumbro a apoyar a ninguno”, repitió este domingo.