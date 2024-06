Juan Zaragoza nombraría un Comité de Unidad si prevalece en la primaria del PPD

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Este ‘issue’ de la unidad no se puede subestimar. Y no es un ‘issue’ exclusivamente a nivel de presidencia, nosotros tenemos 38 primarias y, muchas veces, esas contiendas a nivel regional o municipal pueden ser más intensas. Así que eso no se resuelve con una foto de los dos grupos o dándonos la mano, hay que tirarse a la calle a trabajarlo”, indicó vía telefónica a El Nuevo Día.