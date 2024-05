“El Titanic se está hundiendo a toda velocidad”: el senador Juan Zaragoza reacciona a La Encuesta

“Aquí el mensaje es sencillo: hay que salir a votar. Si la gente sale a votar y sobrepasamos esas 200,000 personas, yo no tengo la menor duda de que yo voy a ser el candidato del PPD. Además, no tengo la menor duda de que yo voy a ser el próximo gobernador de Puerto Rico porque mi perfil, mi experiencia, mi bagaje, contrastan muy favorablemente, ya sea con Pedro Pierluisi o con Jenniffer González”, aseveró.

Por su parte, el apoyo a Ortiz bajó de 70% a 55%, una reducción de 15 puntos porcentuales, que fueron a parar a manos de su contrincante. Asimismo, la proporción de quienes no están seguros de cómo votarán bajó de 3%, en marzo, a 1% ahora, según los nuevos resultados.

Cuestionado sobre qué le dice la gente sobre Ortiz, dijo: “Que ha sido un desastre como presidente. Interesantemente, después de La Encuesta, no sabes la avalancha de mensajes y llamadas que hemos recibido diciendo: ‘Ahora sí voy a ir a votar. Yo no quiero un rookie en Fortaleza. No quiero un principiante en Fortaleza. Ya ese perro nos mordió’”.