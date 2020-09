El juez Antonio Martínez Piovanetti le ordenó hoy al Departamento de Estado que restaure los certificados de registro de corporaciones de la Fundación Pro Igualdad y Foundation for Progress, entidades que vieron su identidad corporativa esfumarse tras donar $250,000 a un comité de acción política que hacía campaña contra la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

En la determinación el juez escribió que existe evidencia circunstancial que apunta a que la acción del Departamento de Estado de cancelar el registro corporativo de estas dos entidades fue “un acto de represalia por el contenido del mensaje político de los anuncios de campaña” financiados por los demandantes.

Dicha evidencia circunstancial se desprende de las propias acciones del equipo de campaña de Vázquez Garced denunciando una supuesta coordinación ilegal entre el comité de acción política Salvemos a Puerto Rico y el adversario de la gobernadora en las primarias novoprogresista, Pedro Pierluisi Urrutia. El juez resalta que el director de campaña de Vázquez Garced, Jorge Dávila, juramentó una querella ante la comisión federal de elecciones en la que hace referencia a la cancelación de las entidades corporativas por parte del Departamento de Estado, asunto que no se vino a concretar hasta días después de la denuncia a nivel federal.

Vázquez Garced perdió la primaria el pasado 16 de agosto.

“Nótese que el director de campaña de la Gobernadora, Sr. Jorge Dávila, en su querella jurada ante la Comisión Federal de Elecciones el 31 de julio de 2020 para denunciar los anuncios políticos antes mencionados, hizo referencia a las cancelaciones del registro de las corporaciones demandantes. Sin embargo, esa actuación gubernamental realizada por el entonces Secretario de Estado no ocurrió ni se notificó formalmente a las fundaciones demandantes hasta el 4 de agosto de 2020, esto es, cuatro días más tarde”, sostiene el juez en la resolución emitida hoy.

“Se expide el injunction preliminar solicitado por la parte demandante y se ORDENA al Secretario o Secretaria de Estado en funciones que restaure inmediatamente y bajo apercibimiento de desacato los certificados de registro de la Fundación Pro Igualdad, Inc. y del Foundation for Progress, Inc. en lo que se tramitan las etapas restantes del presente caso. De entender que existe alguna deficiencia en el expediente administrativo de tales entidades corporativas, deberá sucesivamente emitir una notificación y concederle la oportunidad de ser oídas, de conformidad con las exigencias del debido proceso de ley”, determinó el juez.

El magistrado también impuso una fianza de $500 para el pago de costas y daños infligidos por la determinación gubernamental. Del mismo modo, declaró “no ha lugar” la moción del gobierno solicitando la desestimación de la demanda.

“El desenlace de estos eventos tuvo el efecto directo de impedir o disuadir que las fundaciones demandantes continuaran ejerciendo su derecho a la libertad de expresión política en el contexto de las primarias que estaban próximas a celebrarse (cuando suscitó la controversia) y de las elecciones generales que se aproximan”, sostuvo Martínez Piovanetti.