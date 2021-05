El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, informó este lunes que nombró a dos fiscales para que realicen la investigación en la que se determinará si el matrimonio de Ricardo Rosselló Nevares y Beatriz Rosselló dio información falsa a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), violentando así el Código Electoral y el Código Penal.

Emanuelli se reservó los nombres de los fiscales porque aún no se ha reunido con ellos y quiere tener “la deferencia” de conversar los detalles primero con quienes se encargarán de la pesquisa. No obstante, mencionó que el pasado viernes seleccionó a los fiscales: un hombre y una mujer.

“Yo quiero que el pueblo sepa que Justicia va a ser una investigación justa y conforme a derecho. Que no tengan dudas que se van a investigar aquellos documentos y testimonios necesarios para llegar a la verdad del asunto”, sostuvo el secretario en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Precisó, además, que Justicia hará todo el esfuerzo que sea necesario para realizar la investigación en torno al voto que emitieron en la elección especial para seleccionar a los cabilderos de la estadidad. El jueves, cuatro de los cinco comisionados electorales remitieron a la agencia una certificación del Departamento de Elecciones de Virginia que hace constar que Rosselló Nevares es elector apto de ese estado.

“Todo elemento que sea necesario e indispensable para evaluar los hechos se va a requerir”, dijo Emanuelli cuando se le preguntó si pedirán al Departamento de Elecciones de Virginia que valide el documento sometido por los comisionados electorales.

Fueron los comisionados electorales de Proyecto Dignidad, el Partido Independentista Puertorriqueño, el Partido Popular Democrático y el Movimiento Victoria Ciudadana quienes pidieron a Justicia que iniciara una investigación luego de tener la sospecha de que el matrimonio Rosselló proveyó información falsa en sus solicitudes de voto ausente ante la CEE.

El matrimonio colocó una dirección de San Juan como su domicilio electoral, pero los comisionados entienden que la información no es correcta puesto que se trata de la casa de la suegra de Rosselló Nevares. Desde su renuncia en verano del 2019, el exgobernador no vive en Puerto Rico, sino en Virginia, argumentan los comisionados electorales.

Emanuelli dijo que les corresponde a los fiscales asignados a la pesquisa pedir documentos y formular cargos si es que concluyen que hubo violaciones a la ley.

“Es una determinación que los fiscales van a tomar a cargo. Qué documentos van a solicitar, qué prueba es suficiente para determinar qué hacer. Es una determinación de ellos”, apuntó.

“Yo quiero darle a esta investigación la mayor transparencia para que no digan que Justicia no hizo una evaluación adecuada. No quiero, bajo ningún concepto, estar dando ideas ni predirigir la investigación. Quiero que esa investigación la lleven a cabo esos dos fiscales”, abundó.

La CEE determinó la semana pasada anular los votos ausentes del matrimonio Rosselló debido a la forma irregular en que fueron sometidos al ente electoral. Emanuelli aclaró que la anulación de los votos no es un asunto que le concierne a Justicia, sino a la CEE.

“Los fiscales asignados van a hacer una investigación en torno a si la información brindada por el matrimonio Rosselló es falsa o es verídica”, puntualizó.