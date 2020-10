El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el juez Francisco Rosado Colomer, reconoció que la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVA) pudo haber enviado papeletas de más a los electores que solicitaron el voto adelantado por correo.

Además, Rosado Colomer adelantó a El Nuevo Día que estarán publicando un listado con el nombre de los electores que solicitaron voto adelantado -ya sea por correo, a domicilio o en un precinto- y el de aquellos que lo solicitaron y les fue denegado.

Dijo que la CEE no hizo ese ejercicio previamente porque fueron muchas las solicitudes que recibieron para voto adelantado.

“El ejercicio fue tan grande que no se notificaron a todos los electores y nosotros pretendemos publicarlo en un periódico de circulación general y que ahí salgan los electores y tengan constancia de a quién se le denegó la solicitud de voto adelantado -por cualquiera de las tres modalidades- y los que solicitaron voto adelantado que se le aprobó (que sepan) la modalidad que se le aprobó”, explicó Rosado Colomer.

Aunque defendió el trabajo de la JAVA, cuyos empleados están desplegados en el coliseo Roberto Clemente, reconoció que pueden producirse errores.

“Pudieron haber cometido errores porque nos han indicado, ya que en un sobre aparecieron dos papeletas. Eso pudo haber ocurrido. Son 57,000 sobres”, sostuvo.

Pero recalcó que la JAVA, al igual que otras áreas de la CEE, trabajan sobre un sistema de desconfianza que permite la fiscalización.

“La fiscalización es la naturaleza del proceso, que es de desconfianza”, apuntó Rosado Colomer.

“Aun así, errores se cometen y hay una gran diferencia entre un delito y no un delito siendo la misma cuando tienes la intención. Si se cometió un error, tenemos controles para ajustar el proceso”, declaró.

¿Qué pasa si un elector vota dos veces?

En esa línea, advirtió que si un elector vota dos veces, la CEE tomará acción legal porque es un delito.

“Se hace una investigación y la CEE estaría siendo el promotor el perjudicado”, dijo el presidente de la CEE.

De otra parte, Rosado Colomer explicó su resolución reciente a raíz de una petición del Partido Nuevo Progresista (PNP). El comisionado del PNP pidió que la CEE llamara a todo elector que votó por correo y que no incluyó una fotocopia de su identificación válida y que se le concediera hasta el 24 de noviembre para entregarla.

“Yo no la declaré completamente a lugar. Modifiqué lo que se peticionó. Había que notificarle al elector la deficiencia para darle tres días laborables para corregir”, sostuvo Rosado Colomer.

“Estimo yo que dentro de lo que es el derecho fundamental, que es de rango constitucional que es la base de la democracia, castigar al elector por esa omisión y no darle la oportunidad ni la notificación de que su voto no va a ser contado violenta principios básicos de debido proceso de ley. Se le debe dar la oportunidad de que subsane el error. Si no lo subsana, pues corre el riesgo de la sanción que provee el Código (Electoral)”, agregó.

El Código Electoral dispone que si un elector que votó por voto adelantado por correo no envió sus papeletas votadas junto con una fotocopia de una identificación válida, no se le contará el voto.