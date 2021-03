La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) decidió este martes que acudirá a la Asamblea Legislativa para solicitar los fondos para el evento a celebrarse el 16 de mayo en el que se escogerán seis cabilderos por la estadidad.

Sin embargo, la cifra a pedir aún no se ha fijado, aunque el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, estima que puede llegar a los $2 millones. Ahora bien, Rosado Colomer advirtió que de no contar con el dinero, la CEE no puede llevar a cabo la elección especial.

“Mi jefa de presupuesto está reconciliando para ver cuánto sería lo que podemos esperar que cueste el evento si no hacemos el escrutinio manual”, afirmó Rosado Colomer en entrevista con El Nuevo Día.

“La Comisión no cuenta con los fondos para llevar a cabo el evento. Nosotros todavía no hemos llegado al punto de ’ya no puedo más’. No he llegado al punto, como dicen en Castilla la vieja, de la ficha del tranque. Puedo seguir haciendo tareas que no me conllevan gastos de los fondos obligados”, agregó.

La movida de la CEE de acudir a la Legislatura surge luego de que la semana pasada la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en dos ocasiones y mediante carta, le negara una asignación de $6.6 millones para el evento y los refiriera a la Cámara de Representantes para pedir el dinero.

Mientras corre el reloj, Rosado Colomer dijo que no sabía cuándo formalizaría su pedido a la Cámara porque durante estos días debe comparecer como testigo al tribunal en el pleito de impugnación de la alcaldía de San Juan entre Manuel Natal y Miguel Romero.

Explicó que la cantidad de dinero necesaria para la elección especial puede bajar considerablemente porque ya no se haría usando el escrutinio electrónico, lo que baja considerablemente otras partidas como el costo de las papeletas. La Ley 167-20 que viabiliza la elección especial precisaba que debía haber escrutinio electrónico.

Rosado Colomer dijo que, a su juicio, no debe acudir a la Legislatura para enmendar el estatuto. “Hay un artículo de la ley que permite que la CEE maneje el evento para hacerlo viable. Además, desde mi punto de vista, las leyes no pueden obligar al cumplimiento de algo imposible”, dijo.

Efectuado el sorteo

Hoy, martes, la CEE realizó el sorteo de las posiciones en la papeleta de los 10 aspirantes a cuatro cargos para cabildear en la Cámara federal y dos en el Senado de los Estados Unidos.

El sorteo se hizo incumpliendo con la ley porque debió hacerse el pasado lunes. El mismo lunes, 15 de marzo, indica la Ley 167-20, la CEE debía recibir los endosos de los aspirantes y validarlos.

“De la misma forma que la ley no puede obligar a ejecutar acciones imposibles, tampoco puede llegar a un absurdo y hay que procesar los endosos para poder certificar a los candidatos. No hay otra forma”, apuntó Rosado Colomer para explicar por qué hicieron el martes y no el 15 de marzo.

La líder estadista Miriam Ramírez de Ferrer solo entregó a la CEE el 24% de los endosos. Pero hoy mismo anunció que continuará en la contienda como candidata por nominación directa.

Lograron entregar los 3,000 endosos requeridos Zoraida Buxó, Víctor Pérez, Roberto López y Melinda Romero para cabildear en el Senado. Figurarán en ese orden en la papeleta. Mientras, Roberto Lefranc, Elizabeth Torres, Adriel Vélez, María “Mayita” Meléndez, Jorge Rodríguez y Ricardo Marrero entregaron los endosos de cara a su aspiración para cabildear en la Cámara de Representantes. En ese mismo orden aparecerán en la papeleta.

En total, había 15 aspirantes para el evento electoral.