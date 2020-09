La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aún no le aprueba a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) $2,533,080 para el Fondo de Transportación, alimentos, una máquina que hace el trabajo de decenas de empleados para el envío de correspondencia y para cubrir los gastos de los invitados internacionales que tradicionalmente, cuatrienio tras cuatrienio, observan las elecciones de la isla.

El presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, anticipó a El Nuevo Día que insistirá en los fondos ante la JSF puesto que reconoce, tal y como lo menciona el ente a cargo de las finanzas en una carta del 8 de septiembre, que no enviaron documentos de apoyo para sustentar la necesidad del dinero.

“No me voy a rendir. Tíralo y si me dicen que no, es no”, afirmó.

De entrada, el asunto que reviste de mayor importancia es una impresora industrial de un costo de $382,670 debido a la nueva realidad que plantea el Código Electoral, como es la ampliación del voto ausente y el voto adelantado, ambos pueden ser por correo.

Los comisionados electorales han planteado que esperan miles de votos de esa modalidad y anticipan que la CEE no está preparada en términos de personal y de materiales.

Por eso, la máquina en cuestión sería para la Secretaría de la CEE y realizaría múltiples funciones como colocar documentos en sobres, sellar y colocar la dirección del remitente y del destinatario.

Rosado Colomer dijo a este medio que necesitaría reclutar más empleados para cumplir con esa tarea, pero no precisó si tiene el dinero para ello porque tenía pendiente una reunión con los directivos de presupuesto del ente electoral.

La JSF tampoco aprobó a la CEE $1,200,000 para el Fondo de Transportación, un asunto que está contemplado en el Código Electoral y le correspondía al Departamento de Hacienda hacerlo constar en el presupuesto de este año. Este fondo es el dinero que usan los partidos políticos para mover a los electores a votar.

Otros $775,768 tampoco fueron aprobados por la JSF y la CEE pretendía usarlos para alimentos a funcionarios y voluntarios.

La JSF ha reiterado que, si la petición de fondos se justifica, la analiza con el fin de aprobarla o rechazarla.

Hace escasamente una semana, la JSF le aprobó a la CEE $2,040,000 para las elecciones generales, cuyo presupuesto aprobado hasta el momento para ese evento totaliza $17,689,559.