Los miembros de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado endosaron hoy la candidatura de su presidente, José Luis Dalmau Santiago, para que asuma la presidencia de la colectividad.

Así lo expresaron hoy los legisladores del PPD a través de la vicepresidenta del Senado Marially González, quien fue seleccionada como portavoz de los senadores de la Pava para este asunto.

El pasado 4 de febrero, la Junta de Gobierno del PPD decidió abrir el proceso de radicación de candidaturas a esta y otras vacantes del 8 al 19 de febrero.

“Como miembros de la delegación del Partido Popular en el Senado, nos llena de orgullo que nuestro presidente, José Luis Dalmau, haya tomado la decisión de ponerse a la disposición del pueblo popular, para servirle con dedicación y entrega a nuestra institución desde la presidencia del PPD. Puede contar con el apoyo de sus compañeros de delegación porque conocemos de su compromiso con las causas que dieron vida a nuestro partido”, expresaron los legisladores en una declaración conjunta.

“José Luis Dalmau es la persona idónea para asumir las riendas del Partido Popular de forma que se pueda encaminar una agenda de unidad y propósito. Ese norte se hace pertinente toda vez que, al ocupar simultáneamente la posición de Presidente del Senado, le dará al partido la relevancia y la fuerza necesaria para encaminar legislación de beneficio al país a la misma vez que se ejerce el deber constitucional de fiscalizar responsablemente a la rama ejecutiva. Los miembros de la delegación popular del Senado estaremos junto a nuestro presidente en esta faena tan importante para el futuro de Puerto Rico”, afirmó la vicepresidenta del Senado.

González sostuvo que en el caso de la senadora Gretchen Hau, el caucus senatorial decidió no abordarla sobre este tema toda vez que es residente del municipio de Cayey donde su alcalde, Rolando Ortiz, ha anunciado que presentará su candidatura a la presidencia del PPD.

Hau, quien es portavoz alterna del Senado, se mantendrá neutral en esta contienda, según se informó.

Este anuncio de apoyo a Dalmau Santiago se da un día después de que se cancelara, sin explicación alguna, una conferencia de prensa en el PPD en que participarían Dalmau Santiago, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado.

Maldonado mostró interés en presidir el PPD tras el anuncio de Charlie Delgado Altieri de que no permanecería en el puesto, pero al día siguiente, Maldonado retiró su candidatura al señalar que había recibido presiones para que así lo hiciera. También dijo que personas que la endosaron le retiraron el apoyo de momento y acusó al PPD de ser un partido machista.

Esta semana, Hernández Montañez se solidarizó públicamente con Maldonado y dijo que el PPD es un partido clasista y que si no eres parte de la “élite”, te rechazan.

Tras la cancelación ayer de la conferencia de prensa en el PPD, Delgado Altieri dijo en declaraciones escritas los siguiente:

“El PPD tiene la responsabilidad de atender temas importantes en los aspectos de gobierno, estatus, asuntos electorales y también aquellos planteamientos hechos recientemente por el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, y las alcaldesas de Morovis, Carmen Maldonado, y de Loíza, Julia Nazario. Todo señalamiento debe ser discutido internamente, de forma amplia y sosegada. De esta forma y ante el foro adecuado, podremos analizar y tomar acción sobre las situaciones que han provocado dichos planteamientos. Se trata de temas que no deben ser ventilados en los medios, sin que se haya dado la debida consideración en los organismos internos de nuestro partido. Ya que, esto abre la puerta a especulaciones e interpretaciones no certeras. El PPD tiene un firme compromiso con nuestra agenda amplia de temas medulares, en beneficio de los puertorriqueños y en esa jornada debemos estar unidos. No podemos permitir que los opositores a nuestro partido que desean ver su destrucción, ni siquiera piensen que están en vías de conseguirlo”, expuso.