“La gesta es ardua”, dice Tatito Hernández sobre la situación del PPD en ruta a las elecciones generales

A preguntas de El Nuevo Día sobre su relación con el presidente de la Pava, Jesús Manuel Ortiz, -la cual no ha estado libre de controversias en este gobierno-, y si estaría activamente participando de su campaña por la gobernación, Hernández dijo que “la relación está ahí”, pero que su “sangre verde” lo llama, en referencia al color distintivo de la Cámara de Representantes. “Mi sangre verde me llama y voy a ayudar a un grupito de legisladores de la Cámara para poderlos guiar, apoyar en su iniciativa”, expuso.

Esto, sin embargo, no quiere decir que se dejará ver públicamente. “Cada candidatura a distrito es bien diferente y tiene retos diferentes, así que no es una fórmula. No me van a ver, voy a estar (ayudando) backstage a algunos aspirantes nuevos que están haciendo un buen trabajo, que creo que tienen una gran oportunidad... Para tener una victoria institucional lo más difícil es que tienes que ponerte en tercera y ayudar a que los otros puedan brillar. Brillar uno solo es fácil, hacer que otros brillen, ese es el reto”, expresó.