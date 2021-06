Los seis cabilderos por la estadidad comenzarán su faena el próximo 1 de julio abogando en el Congreso por el HR 1522, proyecto que impulsa un voto de estadidad sí o no a raíz del apoyo a la anexión que tuvo lugar en las elecciones de noviembre pasado, indicó la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés), Carmen Feliciano.

“La asignación primordial de los seis delegados congresionales es trabajar con el proyecto 1522 de la comisionada residente, (Jenniffer González) que provee los pasos a seguir para la admisión de Puerto Rico como estado a raíz del resultado del plebiscito del 3 de noviembre y eso es lo que van a estar haciendo, y esa es la primera asignación que van a tener en el Congreso”, dijo Feliciano en entrevista con El Nuevo Día.

Recientemente, González anunció que la excandidata a comisionado residente por el Movimiento Victoria Ciudadana, Zayira Jordán, se reintegró como miembro del Partido Nuevo Progresista (PNP) y estaría, junto a ella, abogando por la estadidad para la isla. González también dijo que estaba reclutando a otras figuras, incluyendo aquellos que no fueron electos cabilderos, para abogar por la estadidad.

Feliciano dio la bienvenida a toda persona que trabaje en pro de la estadidad para Puerto Rico, pero aclaró que esas personas no son electas para esas funciones.

“No tenía conocimiento de que ella (González) esté reclutado otras personas que no fueron electas. En la causa de la estadidad para Puerto Rico siempre ha habido muchas personas y muchos puertorriqueños que han estado abogando por la estadidad para Puerto Rico en Washington D.C. y el hecho de que nosotros hayamos elegido a esta delegación congresional sombra, no quiere decir que otros individuos y organizaciones no van a poder continuar con la lucha. Nosotros mientras más personas estén en Washington caminando los pasillos del Congreso y reuniéndose con organizaciones en Washington D.C. y en Puerto Rico, me parece que eso está bien. (Pero) es muy diferente a una delegación congressional”, apuntó Feliciano.

Feliciano dijo que el reglamento que delinea todo el andamiaje bajo el que funcionarán los cabilderos ya fue confeccionado, pero no ofreció detalles porque está siendo evaluado por abogados “para asegurarnos que cumple con todos los requisitos”.

Sin conocerse aún el monto de los salarios

El reglamento, sin embargo, no fijará los salarios de los cabilderos o al menos no tiene esa información al momento, destacó Feliciano.

“No se ha fijado todavía la compensación. Eso también deberíamos estarlo finalizando esta semana. El salario, yo creo, que sería aparte del reglamento. Es mejor esperar a que los abogados concluyan el reglamento”, sostuvo.

Previamente, el secretario general del PNP, Carmelo Ríos, había dicho que la remuneración económica oscilaría entre $80,000 a $120,000 anuales. También el gobernador Pedro Pierluisi habló de optar por una de dos vías: pagarle un salario a quienes decidan vivir en Washington o reembolsarle gastos a aquellos que opten por viajar a la capital federal desde Puerto Rico.

La confección de un reglamento es necesaria ya que la Ley 167-2020, que viabilizó la elección de seis cabilderos por la estadidad, no creó una estructura clara de su funcionamiento. El estatuto estableció que los cabilderos debían trabajar bajo la supervision de PRFAA.

La agencia necesita de $1.2 millones para esa gestión. Actualmente, está en discusión el presupuesto del gobierno para el próximo año fiscal.

Feliciano aclaró que su rol con los cabilderos será para fiscalizar que los fondos asignados se usen correctamente.

“Voy a estar primordialmente supervisando los fondos que se van a estar utilizando, el presupuesto de la oficina del gobernador en Washington para costear los salarios de estos funcionarios públicos y asegurándome que esos fondos están utilizándose para el bien público y se le está dando el uso correcto”, explicó.

Agregó que la los cabilderos también deberán rendir informes a la Oficina de Ética Gubernamental como lo hacen otros funcionarios electos.

A preguntas de este medio, Feliciano indicó que los seis cabilderos electos se reunieron el pasado y domingo en La Fortaleza para recibir una “academia congresional”. El exgobernador Ricardo Rosselló Nevares participó de manera virtual. El resto de los cabilderos electos son Elizabeth Torres, Zoraida Buxó, María “Mayiya” Meléndez, Roberto Lefranc y Melinda Romero.

Los recursos utilizados fueron el exsenador Kenneth McClintock; el exasesor del presidente Bill Clinton sobre los temas de Puerto Rico, Jeffrey Farrow, y Paul Eric Straus, cabildero por la estadidad de Washington. El gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente en Washington estuvieron en el cónclave”, dijo Feliciano.

La funcionaria dijo que no abordaría la impugnación en los tribunales que mantiene Proyecto Dignidad contra Rosselló Nevares.

“Yo no voy a entrar en el detalle de ese asunto”, sostuvo.

La próxima reunión de los cabilderos será el próximo 21 de junio, anticipó Feliciano.